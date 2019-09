Bereits 41 Wohnungen wurden durch die Baugenossenschaft Mödling an die Mieter in der Putzmannsdorfer Straße übergeben. Jetzt wurde zum Spatenstich für Haus Nummer drei geladen. Weitere 21 geförderte Wohnungen werden hier in den nächsten Monaten entstehen.

Die Baugenossenschaft errichtet direkt gegenüber des Bahnhofs in Pottschach insgesamt 125 Wohnungen. Der Spatenstich selbst wurde im Beisein vieler Festgäste sowie dem Obmann der Genossenschaft, Andreas Holzmann, über die Bühne gebracht. „Es freut mich, dass dieser neue Stadtteil weiter wächst und ich bedanke mich bei all unseren Partnern, die neuen Wohnraum in unserer Stadt schaffen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

Die Wohnungen des viergeschossigen Baus verfügen über großzügige Balkone bzw. Terrassen mit Eigengärten, einer Tiefgarage mit 21 Stellplätzen sowie zusätzlichen Parkplätzen im Freien. Auf dem insgesamt 35.000 Quadratmeter großen Grund soll für 1.000 Bürger geförderter Wohnraum geschaffen werden.