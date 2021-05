Eine Ära geht zu Ende: Nach über zehn Jahren übergaben die beliebten Hüttenwirtsleute Inge und Erich Fuchsjäger die Pottschacherhütte am Gahns an ihre Nachfolger Robert Haider und seine Frau Marie-Therese. Seit 2010 sind Erich und Inge Fuchsjäger untrennbar mit der Pottschacherhütte verbunden. Sie verabschieden sich nun in den verdienten Ruhestand und bedanken sich auf diesem Wege bei ihren Gästen für die jahrelange Treue.

Der neue Pächter der Naturfreundehütte, Robert Haider (47), ist ein „Zuagroaster“ und kommt aus dem eher hügeligen Waldviertel, aus Altnagelberg.

Paar erfüllt sich einen Traum

„Wegen meiner Lehre zum Koch-Kellner verschlug es mich in andere Gefilde und ich verbrachte meine Lehrzeit in Breitenfurt bei Wien. Danach zog es mich in die große Stadt, wo ich bei einigen bekannten Gastronomiebetrieben meine Kenntnisse ausbauen und neue Erfahrungen sammeln konnte“, schildert Robert Haider der NÖN.

Seine Frau Marie-Therese (44) aus St. Valentin-Landschach hat ebenfalls Gastro-Erfahrung. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter suchte sie „die Ruhe und Zufriedenheit, die man nur am Lande findet“. Seit ein paar Jahren leben die beiden in Köttlach. „Es war unser Traum, ein eigenes, kleines, bodenständiges Lokal zu führen. Bei einer Wanderung kamen wir dann zum ersten Mal auf die Pottschacherhütte und schon beim Eintreten wussten wir: Das ist es, wovon wir geträumt haben. Es war Liebe auf den ersten Blick“, freuen sich die neuen Hüttenwirte, die seit der Vorwoche die Wanderer mit Gerichten verköstigen.