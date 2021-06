Radfahrerin nach Unfall im Spital verstorben .

Nach einem Unfall am Samstag in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist eine Radfahrerin im Spital verstorben. Die 67-jährige Niederösterreicherin erlag im Landesklinikum Wiener Neustadt ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.