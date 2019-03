Äußerst zufrieden zeigt sich die Stadtregierung mit dem Rechnungsabschluss 2018. Das Budget hat insgesamt 35 Millionen Euro betragen, 586.000 Euro konnten als Überschuss erwirtschaftet werden.

„Wir haben uns das Geld sehr hart erwirtschaftet, aber auch an allen Stellen versucht, Förderungen zu lukrieren“, ist SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak mit der Finanzverwaltung des Stadtrates Peter Spicker zufrieden. Im Außerordentlichen Haushalt können sogar 600.000 Euro ins neue Geschäftsjahr mitgenommen werden. Diese Summe wird für die Sanierung des Daches der Mehrzweckhalle sowie der Fertigstellung der neuen Rettungsstelle des Arbeiter-Samariterbundes Ternitz-Pottschach verwendet.

„Wir haben uns das Geld hart erwirtschaftet, aber auch versucht, Förderungen zu lukrieren!“

Rupert Dworak, SPÖ-Bürgermeister

Besonders investiert wird auch in den Ternitzer Straßenbau. 1,5 Millionen Euro will die Stadtgemeinde in diesem Jahr in die Hand nehmen. Gute Nachrichten gibt es auch rund um den aktuellen Schuldenstand, der bei 16,1 Millionen Euro liegt. Dieser soll im heurigen Jahr um eine weitere Million sinken. Die Rücklagen der Stadtgemeinde liegen mit Ende des Jahres 2018 bei 6,9 Millionen Euro. „Durch diese äußerst erfreuliche wirtschaftliche Lage der Stadt Ternitz können wir unsere Betriebsmittelrücklage um weitere 800.000 Euro erhöhen und 300.000 Euro auf das Rücklagenkonto für die Freiwillige Feuerwehr buchen“, so Finanzstadtrat Spicker (SPÖ). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei über 15.000 Einwohnern bei 1.000 Euro. „Ternitz zählt hier zu den Musterschülern“, meint Spicker.

Die Opposition ist sich noch unschlüssig, ob sie zustimmt. Während die FPÖ keinerlei Probleme sieht, will Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Spies die Finanzbeiratssitzung (nach Redaktionsschluss) abwarten: „Ich halte es für richtig, mich erst danach zu äußern!“