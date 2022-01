Robert F. Hammerstiel: „Eleganz des Permanenten“

Man ist fast geneigt zu sagen: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Aber Robert F. Hammerstiel, Sohn des international bekannten Malers Robert Hammerstiel (1933-2020) interessierte sich nicht für die Malerei – obwohl er damit aufgewachsen ist.

„Mein Vater war Maler und das hat den Blick seit meiner Kindheit geschärft. Da habe ich schon viel mitbekommen von Bildkomposition und -gestaltung. Er war nie mein Lehrer. Wir beide waren immer zu unterschiedlich in der Auffassung von Kunst und ich habe mich immer für eine andere Blickrichtung interessiert. Die Malerei hat mich nie so angezogen, sodass ich Maler werden wollte“, erinnert sich Robert F. Hammerstiel.

Ein erster Auslöser für sein heutiges künstlerisches Schaffen war eine geschenkte Kinderkamera. Bereits im Kindesalter begann er Motive mit ganz schrägen Ausschnitten zu fotografieren. Wenn er sich die Bilder heute ansieht – Hammerstiel war zwischen sieben und zehn Jahre alt als diese entstanden – erkennt der gebürtige Pottschacher, wie er bereits im Kindesalter schon die Wirklichkeit hinterfragte. Das passierte damals intuitiv, da hatte der junge Hammerstiel, geboren 1957, noch keine Avancen, Künstler zu werden.

ahre später studierte er an der Universität für angewandte Kunst in Wien und gehört seit da an zu den weltweit erfolgreichsten Fotografen in Sachen künstlerische Fotografie.

Als Künstler hat ihn die Pandemie nicht schwer getroffen. Künstler sein erzählt er, „ist sowieso ein Einmann-Betrieb und da ist es mit den Einschränkungen nicht so kompliziert.“

Neue Werke werden bei Festival präsentiert

Seine neueste Arbeit ist gerade am fertigwerden und wird zum ersten Mal beim Foto Wien-Festival am 9. März präsentiert. Die neue Fotoserie und filmischen Arbeiten tragen den Übertitel „Akatalepsia“. Ein Begriff aus der griechischen Philosophie, der die Unmöglichkeit, das Wesen der Dinge zu begreifen, definiert.

„Dass die Dinge nicht so offen daliegen, wie es scheint. Dass es nicht unbedingt so sein muss, wie es scheint. Dieses Thema ist auch in der Kombination mit der Fotografie sehr interessant“, so der Künstler. Hammerstiel sieht die Fotografie als die totale Wahrheit der Wirklichkeit, andererseits aber auch als die totale Lüge der Wirklichkeit. Das sei das Interessante an der Fotografie.

Hobbys habe er keine. „Ich bin glücklich ausgelastet mit meinen Arbeiten. In der Konzeptfotografie wird vorher überlegt, recherchiert, die Orte des Fotografierens ausgesucht und dann erst entsteht das Foto. Meine Arbeit, was ja keine Arbeit ist, ist eine Eleganz des Permanenten“, so Hammerstiel. Erinnerungsfotos macht der Fotokünstler übrigens mit dem Handy.

