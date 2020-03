Samstag, 7. März, 10 Uhr. Die Ruedlstraße 35 in Rohrbach wurde zum Treffpunkt der Mitglieder des Albanischen Kulturvereins. Ein Projekt, über das jahrelang diskutiert wurde, steht nun vor der Verwirklichung. Das Kultur- und Sportzentrum soll in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt werden.

Es war ein langer Weg für den Albanischen Kulturverein, doch am Ende des Tunnels ist nun ein Licht zu sehen. Bereits vor Jahren war ein Kulturzentrum in der Ruedlstraße im Gespräch. Stark unter Kritik geriet dabei nicht nur der Verein selbst, sondern auch SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, dem Verein dabei zu helfen, eine Moschee zu bauen. Dagegen wehrte sich der Stadtchef immer vehement. Dworak betonte immer wieder, dass sich der Bau im rechtlichen Rahmen befinde und es keine Moschee geben werde.

Stadtregierung steht voll hinter dem Projekt

Mit dem Spatenstich am vergangenen Samstag stellte der Verein das Projekt nun erstmals auch der breiten Öffentlichkeit vor. So wird es neben einem Jugendraum auch einen Veranstaltungssaal geben. Das ganze Projekt ist so ausgerichtet, dass die Anrainer so wenig wie möglich gestört werden sollen. „Wir haben alles extra so geplant, dass es auf Straßenseite quasi keine Lärmbelästigung gibt“, so Architekt Nargjil Saipi.

Seitens des Vereins bedankte man sich vor allem bei SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak und seinem Team. „Danke für die gute Zusammenarbeit“, so Vereinsobmann Shukri Demiri. Man wolle zukünftig ein „Miteinander“ pflegen und beschreiben, was der Verein tut und wer die Leute dahinter sind. Zweiflern den „Wind aus den Segeln nehmen“ möchte auch SPÖ-Stadtrat Peter Spicker, der sich am Beginn und Ende seiner Rede auf Albanisch an die Zuhörer wandte. „Es gibt so viele österreichische Radikalisten, zeigen wir ihnen, dass wir es in Ternitz anders können“, so Spicker.

Kritik hagelt es allerdings seitens der FPÖ, die dieses Projekt als Förderung der gesellschaftlichen Trennung sieht. „Wir haben unsere eigene Kultur, Werte und Traditionen, die wir respektieren, weitergeben und hochhalten müssen“, so FPÖ-Landtagsabgeordneter Jürgen Handler. Zudem finde er es bemerkenswert, dass der Spatenstich so kurz nach der Wahl stattgefunden habe. Laut der SPÖ habe das damit zu tun, dass der Verein erst jetzt die nötigen Geldmittel zur Verfügung hatte, denn der Bau wird ohne jegliche Förderung finanziert.