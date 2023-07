Ternitzer „Schmankerl Stub'n“: Einkaufen wird umweltbewusster

Seit 2019 gibt es die „Schmankerl Stub'n“ von David und Magdalena Posch im Ternitzer Ortsteil Rohrbach. Rund um die Uhr können hier Lebensmittel aus der Region gekauft werden. Die Produktpalette reicht von Erdäpfel über Zwiebel bis hin zu saisonalem Gemüse wie Kürbisse oder Fisolen.

Um den Kunden neben dem regionalen auch noch einen umweltfreundlichen Einkauf zu ermöglichen, sponsert die Stadtgemeinde den Unternehmern nun Papiersackerl. „Regionale Produkte zu kaufen hat nicht nur den Vorteil, dass sie frischer sind und mehr Nährstoffe enthalten, sondern schützt auch die Umwelt, weil weite Transportwege insbesondere durch Importe wegfallen“, freut sich SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr über den Einsatz der Familie Posch.

Neben den hauseigenen Produkten der „Schmankerl Stub'n“ gibt es in dem kleinen Regionalladen in Rohrbach auch einen Automaten, in dem sich regionale Partner eingemietet haben, um dort ebenfalls ihre Produkte zu verkaufen. „Bereits jeder zweite Konsument achtet bei seinem Einkauf auf Regionalität. Ich gratuliere David und Magdalena Posch, die mit ihrer ,Schmankerl Stub´n' unserer Bevölkerung tagtäglich frische Lebensmittel zur Verfügung stellen“, gibt es auch von SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald Lob.