Schüler haben sich eigenes Gartenparadies geschaffen

Baumstämme zum Sitzen oder balancieren, ein Hochbeet, Obstbäume und eine Forscherwiese - all das gehört zu jenem Garten, der ausschließlich den Hort-Kindern der Mittelschule Ternitz zur Verfügung steht. Über Monate und Wochen hinweg haben sich die Pädagoginnen Corinna Doppler und Michaela Hucek sowie die Kinder selbst mit dem Thema Garten beschäftigt.

Bei einem NÖN-Lokalaugenschein führten die Kinder gleich selbst durch ihren neuen Außenbereich. „Jede Pflanze bekommt einen eigenen Namen“, so die Schüler. Gurken, Kohlrabi, Salat, Schnittlauch, Erdbeeren und vieles mehr wurden ebenfalls von den Kids gepflanzt. Um die kleinen Pflänzchen in ihrer Wachstumsphase erkennen zu können, gestalteten die Schüler sogar eigene Holztafeln, in die der Name der Pflanze eingebrannt wurde. Besonders stolz sind die Kids zudem auf ihr Hochbeet, das sie ebenfalls in Eigeninitiative aufgebaut haben.

Auch eine Wildblumenwiese gibt es. Hier werden nicht nur die Blumen, sondern auch die Insekten erforscht. Foto: Tanja Barta

Die Gartenarbeit teilen sich die Kinder übrigens gerecht auf: So wird jeder einmal zum Rasenmähen oder dem Gießen eingeteilt, wie sie erzählten. Ein ganz besonderes Highlight ist die Forscherwiese im hinteren Bereich des Gartens. Hier dürfen die Blumen wachsen wie sie wollen. „Wir beobachten mit den Kindern nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Insektenwelt. Es wird alles erforscht“, so die Leiterin der Ternitzer Horte Corinna Doppler.

Was den Kindern besonders gut an ihrem Garten gefällt? „Die Hängematte!“, meinte etwa einer der Burschen. Denn die Schüler haben sich in ihrem kleinen Paradies auch Platz zum Entspannen geschaffen - mit einer kleinen Sitzgelegenheit, Baumstämmen und eben der beliebten Hängematte.