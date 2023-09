Schülerlotsen sorgen für mehr Sicherheit zu Schulbeginn

Jedes Jahr kommt es zu Schulbeginn in ganz Österreich vermehrt zu Verkehrsunfällen, in die auch Schulkinder verwickelt sind. Heuer sind es 148 Taferlklassler im Stadtgebiet Ternitz, die seit 4. September ihren Weg zur Volksschule bestreiten. „Aufregung und Nervosität führen oft dazu, dass die Kinder im Straßenverkehr unachtsam sind und unüberlegt reagieren. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, mit den Schülerlotsen Gefahrensituationen schon im Vorfeld zu vermeiden“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Trotz der Schülerlotsen appelliert Dworak an die Verkehrsteilnehmer vorsichtig zu sein.

Seit mehreren Jahren kommen die Schülerlotsen in Ternitz bereits zu Einsatz. Sie unterstützen die Polizei und helfen dabei mit, dass die Kinder sicher die Straße überqueren können. Im Vorfeld werden alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Beamten der Polizeiinspektion Ternitz geschult und von der Bezirkshauptmannschaft legitimiert.

„Speziell die Taferlklassler zählen zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. Wir werden deshalb diesen Lotsendienst auch im heurigen Jahr speziell vor unseren Volksschulen einsetzen“, so SPÖ-Schulstadtrat Michael Riedl.