Die letzten Monate waren für wohl niemanden einfach. Besonders hart hat die Pandemie aber die rund 5.000 Kunden des Ternitzer „soogut“-Marktes getroffen. Besonders die Einsamkeit während der Lockdowns setzte den Stammgästen des „soogut“-Restaurants schwer zu.

Es seien die vielen freiwilligen Helfer, die den Sozialmarkt in Ternitz zu dem machen, was er heute ist – da sind sich Marktleiterin Barbara Sandhofer und „soogut“-Geschäftsführer Wolfgang Brillmann einig. 5.000 Menschen werden durch sie versorgt, durch die Pandemie stieg die Anzahl der Besucher noch weiter an. Wie angespannt die Situation ist, sehe man laut Brillmann bereits am Einkaufsverhalten: „Die Menschen versuchen, den Wochenbedarf mit ein, zwei Einkäufen abzudecken. Gekauft wird nur das, was wirklich nötig ist.“ Mangel an Ware – zumindest, was Obst, Gemüse sowie Gebäck betrifft – gebe es keine. Die Nachfrage nach Hygieneartikeln könne laut Barbara Sandhofer aber nicht abgedeckt werden: „Warenspenden dieser Art und auch für den Second-Hand-Bereich sind eine große Unterstützung für uns!“

Auf der Suche ist man zudem nach freiwilligen Helfern. So wird derzeit dringend eine Hobby-Köchin gesucht, die für die nächsten Wochen im Restaurant aufkocht. Aber auch freiwillige Fahrer werden gebraucht. Denn nur die tägliche Warenabholung bei den Partnerbetrieben kann volle Regale für die rund 5.000 Kunden garantieren.

Wie der Markt einen erneuten Lockdown überstehen würde? Wirtschaftlich würde es schwer werden, doch die wirklich Leidtragenden seien die Kunden, heißt es. Denn die Einsamkeit sei für viele eines der größten Probleme gewesen.