Die Begriffe „Babyelefant“ oder auch „Nasenbohrertest“ aus dem Kopf bekommen und einfach nur Spaß haben – dieses Ziel setzte sich das Team rund um das diesjährige Ferienspiel in der Stadtgemeinde.

Von Leichtathletik über Tauchen bis hin zum Besuch bei der Feuerwehr: Langweilig wird es in den heurigen Sommerferien in Ternitz auf keinen Fall. „Gemeinsam mit vielen Vereinen, Institutionen, Gewerbetreibenden und engagierten Bürgern können wir mit 43 Spielen ein tolles, abwechslungsreiches Programm anbieten, sodass garantiert keine Langeweile aufkommen kann“, rührt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak schon kräftig die Werbetrommel.

Anmelden kann man sich über den Anmeldebogen, der dem Programmheft beiliegt. Hier kann man ankreuzen, welches Ferienspiel das Kind besuchen möchte. Bei Fragen ist das Ferienspielbüro am Montag sowie Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 14 Uhr, am Dienstag von 7 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 11 Uhr erreichbar.