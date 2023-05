SPÖ-Politiker sparten bei Maifeier nicht mit Selbstkritik

„Hoch der 1. Mai“ hieß es einmal mehr in der Stadthalle Ternitz. Die SPÖ-Bezirkspartei feierte unter anderem mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sowie der Bezirksspitzenkandidatin für die Nationralratswahl, Madhavi Hussajenoff, den „Tag der Arbeit“.

Eröffnet wurde die Feier von Bezirksparteichef, Landtagsabgeordnetem und Vizebürgermeister Christian Samwald, der – wie auch alle anderen Redner und Rednerinnen – betonte, dass die SPÖ wieder zu ihren Werten zurückfinden und diese hochhalten müsse.

Nach dem Prinzip „Friss oder stirb“ werde laut Grünbachs Gemeinderätin Madhavi Hussajenoff gerade vieles in der Bundespolitik entschieden: „Wenn du dir keine Mietwohnung leisten kannst, dann kauf‘ dir ein Haus!“ Gerade in Zeiten wie diesen werde Politik für jene gemacht, die „sich alles selbst richten könnten“, so die Jungpolitikerin.

„Ich bin dankbar für das, was geleistet wurde!“

Einen kurzen Schwenk zurück in die Pandemie machte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Vor allem aber, um sich zu bedanken. „Ich bin dankbar für das, was in den Gemeinden geleistet wurde. Ein großer Dank gilt dabei auch Rupert Dworak, der auch in meinem Stab tätig war“, sprach die Landesrätin auch dem Ternitzer Bürgermeister und Präsident des Gemeindevertreterverbandes Dank aus.

Zur neuen schwarz-blauen-Regierung in Niederösterreich sagte die SPÖ-Politikerin: „Wir haben ernsthaft mit der ÖVP verhandelt. Sie sind es nicht gewohnt, auf Augenhöhe zu verhandeln. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber in den letzten Jahrzehnten waren sie immer alleine an der Macht.“

„Die Bundespartei liefert ein Kasperltheater ab“

Die Lage der Bundespartei wurde bei den Rednern ebenfalls nicht ausgespart. „Die Bundespartei liefert ein Kasperltheater ab. Das ist unseren Vorgängern nicht würdig“, fand Madhavi Hussajenoff klare Worte für die derzeitige Debatte um den SPÖ-Bundesvorsitz.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig „blutet das Herz“, aber: „Ich bin Optimistin. Deshalb sehen wir das als Chance. Alle drei Kandidaten (Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler, Anm.) sind zwar unterschiedliche Persönlichkeiten, unterscheiden sich in ihren Inhalten aber kaum.“

Ternitz‘ Stadtchef Dworak hat sich früh für den burgenländischen Kandidaten Doskozil deklariert, er betonte aber: „Jeder muss sich selbst fragen, wem er zutraut, Wahlen zu gewinnen. Wir haben alle eine Verantwortung.“

Bezirksgeschäftsführer feierte Jubiläum

Abseits der Reden wurde der feierliche Rahmen für die Ehrung eines ganz besonderen Jubiläums genutzt: Bezirksgeschäftsführer Rene Wunderl übt seine Funktion seit 20 Jahren aus. Grund genug, um ihm einen Ehrenring sowie eine Ehrenurkunde zu überreichen. Abgeschlossen wurden die Feierlichkeiten mit dem traditionellen Bieranstich, der mit Ulrike Königsberger-Ludwig und Madhavi Hussajenoff dieses Mal ganz in Frauenhand lag. Für die musikalische Umrahmung der Feier zeichnete der 1. Ternitzer Musikverein verantwortlich.

