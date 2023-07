SPÖ-Urgestein Walter Scheed präsentierte sein Lebenswerk

Er war von seiner Jugend an ein Sozialdemokrat durch und durch, zettelte eine Justizreform für die Arbeitnehmer an und umrundete mit nur 14 Jahren per Rad ganz Österreich - das bisherige Leben von Walter Scheed war abenteuerreich. Seine vielen Erlebnisse, aber auch privaten Rückschläge, schrieb der mittlerweile 82-Jährige in einem Buch nieder.

Acht Jahrzehnte verpackte Scheed - er war unter anderem Mitbegründer vom Arbeitslosen-Projekt „Phönix Ostarrichi“ in Ternitz - in seinem Werk, das er vor vielen Wegbegleitern nun auch in die Öffentlichkeit trug. Mit Unterstützung von Ternitz' Kulturstadtrat Peter Spicker, er las einige Passagen aus dem Buch vor, erzählte Scheed die ein oder andere Anekdote aus seinem Buch.

Etwa als er in seiner Singgruppe der sozialistischen Jugend, geleitet vom damaligen Nationalratsabgeordneten Hans Czettel, war und mit dieser nach Finnland zu einem Jugendcamp fuhr. „Die Burschen besorgten damals das rohe Essen, die Mädchen kochten. Wir blieben dann immer am Straßenrand stehen, haben dort gegessen und geschlafen und am nächsten Tag ging es weiter“, blickte der launige 82-Jährige zurück in die Vergangenheit.

Bürgermeister Rupert Dworak, Stadtrat Peter Spicker, Vizebürgermeister Christian Samwald, Verleger Rene Wunderl und Autor Walter Scheed. Foto: Tanja Barta

Großer Einsatz für Arbeitnehmer

Seine berufliche Karriere begann Scheed, wie viele aus der Region, im Stahlwerk von Schoeller Bleckmann. Jahre später landete das SPÖ-Urgestein dann aber bei der Arbeiterkammer, begleitete sogar kleinere Fälle vor Gericht. Daraus ergab sich dann auch Scheeds erste soziologische Untersuchung. „Mit dieser haben wir es geschafft, eine Justizreform für die Arbeitnehmer durchzusetzen. Seit damals gibt es eigene Arbeits- und Sozialgerichte. Dieser Impuls kam von der Arbeiterkammer“, erzählte Scheed nicht ohne Stolz.

In der Kommunalpolitik setzte er sich ab den späten 70er Jahren ein. 1979 wurde er Ortsparteiobmann in der Gemeinde St. Egyden. „Bei der darauffolgenden Gemeinderatswahl stellten wir die Mehrheit und den Bürgermeister“, erinnerte er sich. Doch ein Herzinfarkt bremste Scheed schlussendlich aus, weshalb er den Ortsparteiobmann zurücklegte, auf Bezirksebene jedoch weiterhin aktiv blieb. Als Funktionär war er es auch, der den heutigen Ternitzer SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak zum damaligen Bezirkssekretär wählte: „Meine Stimme hat darüber entschieden, ob Rupert Dworak oder jemand aus Grünbach es wird!“

Mit 14 Jahren Österreich umrundet

Doch auch launige Anekdoten aus dem Leben Scheeds fehlten nicht. So beschloss er im zarten Alter von 14 Jahren, Österreich mit seinem Rad - einem sogenannten „Waffenrad“ - zu umrunden. „Meinem Vater erzählte ich, dass es meine Mutter erlaubt hat, meiner Mutter sagte ich, dass mein Vater zugestimmt hat“, musste Scheed bei der Erzählung schmunzeln. Und so radelte er unter anderem auf den Großglockner, wo das Rad dann jedoch Probleme machte. „Ich konnte es zwar reparieren, die Bremsen funktionierten allerdings nicht mehr. Und so musste ich mit den Füßen bremsen. Als ich vom Großglockner wieder unten war, hatte ich keine Sohlen mehr“, sorgte der 82-Jährige für viele Lacher im Publikum.

Scheeds Werk, verlegt durch Ex-SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Rene Wunderl, ist ab sofort in allen Buchhandlungen der Firma Scherz-Koglbauer, beim Autor selbst oder auch bei dessen Verleger erhältlich.