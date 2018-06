Nicht nur im Ortsteil Pottschach geht es momentan rund. Auch in Ternitz selbst wird fleißig ausgebaut. Neuestes Projekt: Eine Passivhaussiedlung mit acht Doppelhaushälften und vier Einzelhäusern.

Entstehen wird diese in der Sonnwendsteinstraße. Bereits in dieser Woche, am 8. Juni um 10 Uhr, findet der Spatenstich statt. Fertig werden soll das Projekt der Genossenschaft GED Wohnbau GmbH bereits im Frühjahr 2019. „Voraussichtlich werden wir die Bauzeit unterschreiten. Unsere letzten Projekte haben wir innerhalb von zehn Monaten errichtet“, so Jennifer Leitner von der GED Wohnbau GmbH. Eines der angesprochenen Projekte wurde in Enzenreith verwirklicht. Hier sind neun Häuser entstanden.

In Ternitz selbst wurden bereits sieben von insgesamt zwölf Häusern verkauft. „Wir freuen uns schon darauf, die neuen Eigentümer beim Spatenstich begrüßen zu dürfen!“, so Leitner.