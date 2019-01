Mit dem Jahreswechsel will sich die Stadtgemeinde auch gleich neuen Herausforderungen stellen. Besonders dem Bereich Umwelt will sich die Stadtregierung im neuen Jahr ganz besonders widmen.

Genauer gesagt soll es dem Plastikmüll in Ternitz an den Kragen gehen. „Es ist ein Gebot der Stunde, rasch zu handeln und bereits die Entstehung von Plastikmüll zurückzudrängen“, ist SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr überzeugt. Darum möchte sie auch in ihrer Heimatstadt jegliche Plastikprodukte, soweit es eben möglich ist, verbannen. Ziel sei es in den nächsten Jahren, eine „plastikfreie Gemeinde“ zu werden.

Begonnen werden soll mit dem Großprojekt bei den kleinsten Mitbürgern – sprich in Kindergärten und Schulen. Aber auch Kooperationen mit Kaufleuten und Großmärkten sollen zu einer plastikfreien Gemeinde beitragen. Konkrete Maßnahmen, wie ganz Ternitz frei von Plastik werden soll, werden vom Umweltbeirat sowie vom ausgezeichneten e5-Team der Stadtgemeinde noch ausgearbeitet.