„Der Jagdhund lief an mir vorbei, aber der Rottweiler kam direkt auf mich zu und biss mir in die Hand“, erzählte Schwarz damals der NÖN über den Beginn eines zweiminütigen Kampfes. Dank seiner guten Arbeitskleidung wurde der 45-Jährige nicht schwerer verletzt. „Er wollte mir dauernd in die Beine beißen, erwischte großteils dann aber immer nur die Hose, die dann auf Fetzen hin war“, gab Schwarz Einblick in die für ihn schrecklichen Sekunden. Beim Versuch, Schutz in seiner eigenen Werkstatt zu finden, kam der Spenglermeister so unglücklich auf, dass er sich sogar das Sprunggelenk gebrochen hat und nur noch auf dem Boden robben konnte.

„Wenn ich merke, dass der Hund wirklich aggressiv ist, dann kommt er weg“, meinte der Hundehalter nach dem Vorfall zur NÖN.

Allerdings dürfte es sich dabei nur um leere Worte gehandelt haben. Denn wie der Ternitzer Stadtamtsdirektor Gernot Zottl gegenüber der NÖN bestätigte, stellte die Stadt Ende Februar einen Bescheid zur Entziehung des Hundes aus: „Der Besitzer hat dagegen aber berufen, weshalb er den Hund noch immer hat!“ Das Verfahren ist nach wie vor im Laufen.