Stadtgemeinde will Lekkerland-Areal um vier Millionen Euro kaufen

Nachdem die Firma Lekkerland das schrittweise Ende ihres Standortes in Ternitz bekannt gegeben hatte, wurde die Stadt selbst aktiv. „Wir haben unsere Interessen abgestimmt und es war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak, der die Verhandlungen führte.

Die Stadtgemeinde möchte das 50.000 m² große Areal selbst erwerben. „Wir wollen in diesem Bereich eine Öko-Wohnsiedlung errichten“, so Dworak zur NÖN. Themen wie Photovoltaik oder Nachhaltigkeit sollen hier eine große Rolle spielen. Der Stadtchef will aber nicht nur Wohnraum schaffen. „Wir denken auch an Gemeinschaftseinrichtungen, wie etwa ein Primärversorgungszentrum zu errichten“, so Dworak.

Ternitz' SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Foto: Martin Wieland,

Bis der Kauf allerdings über die Bühne geht, wird es noch dauern. „Derzeit ist das Areal ein Bauland-Betriebsgebiet. Wir möchten daraus ein Bauland-Wohngebiet sowie Kerngebiet machen“, sagt der Stadtchef. Deshalb gebe es in dem aufgesetzten Vertrag auch eine wichtige Klausel: Die Stadt kauft das Areal nur an, wenn auch das Umwidmungsverfahren genehmigt wird.

Abgestimmt über das Vorhaben der Stadt wird am 26. Juni im Rahmen einer Gemeinderatssitzung. „Wir wollen damit ein neues Kapital im Wohnbau aufschlagen, das nicht politisiert wird“, ergänzt Dworak.