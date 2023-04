Stadtmarketing: Kristin Stocker ist neue Geschäftsführerin

NÖN: Sie waren fünf Jahre Geschäftsführer der Stadtmarketings. War beim Abschied auch etwas Wehmut dabei?

Gernot Zottl: Nein, gar nicht. Ich habe diese Funktion fünf Jahre lang ausüben dürfen und die Tätigkeit schließlich auf meinen eigenen Wunsch beendet. Das passt so für mich.

Welche Meilensteine haben Sie in Ihrer Zeit als Geschäftsführer erreichen können?

Zottl: Mitten in meine Funktionsperiode ist eine Pandemie geplatzt, die meine Pläne schon ziemlich durcheinandergewürfelt hat. Als absoluten Meilenstein sehe ich die Einführung des digitalen Bonbons. Jetzt bleibt mir nur mehr zu hoffen, dass meine Nachfolgerin dieses zukunftsweisende Projekt weiter vorantreiben wird.

Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, diese Funktion zu übernehmen?

Kristin Stocker: Das war keine Entscheidung, die ich über Nacht gefällt habe. Ich habe mir schon ausreichend Zeit genommen, um mich mit der Thematik auseinanderzusetzen und mir einen Überblick zu verschaffen.

Gab es auch Gründe, die dagegengesprochen hätten, Geschäftsführerin zu werden?

Stocker: Für mich nicht. Wenn ich nicht zu hundert Prozent davon überzeugt gewesen wäre, hätte ich die Funktion als Geschäftsführerin nicht angenommen.

Ein Stadtmarketing gilt grundsätzlich als überparteilich. Können Sie das als SPÖ-Gemeinderätin gewährleisten?

Stocker: Auf alle Fälle! Für mich sind das zwei unterschiedliche Aufgabengebiete, die ich klar voneinander trennen kann.

Das Stadtmarketing soll mit Ihnen auf "neue Beine" gestellt werden, wie Sie es selbst beschrieben haben. Was darf man sich erwarten?

Stocker: Einer der wichtigsten Punkte ist der permanente Austausch mit den Betrieben, damit wir immer genau wissen, was die Unternehmerinnen und Unternehmer im Moment brauchen und wollen. Leider erschwerte die Pandemie in den letzten Jahren viele Vorhaben, da ein Großteil der Veranstaltungen und Treffen nicht stattfinden konnte. Wir sind im Moment dabei, unser Netzwerk zu stärken, um mit innovativen und modernen Themen in einen neuen Abschnitt zu starten. Es gab in den vergangenen Wochen bereits Veranstaltungen, weitere Aktionen sind geplant und demnächst findet ein UnternehmerInnen-Abend statt, bei dem unter anderem auch zukünftige Projekte besprochen werden und in Zusammenarbeit mit ambitionierten Betrieben umgesetzt werden sollen.

Kann ein Stadtmarketing den stetig wachsenden Online-Bereich überhaupt aufhalten?

Stocker: Den stetig wachsenden Trend zum Online-Shopping wird man nicht zur Gänze aufhalten können. Das zu glauben, wäre utopisch. Dennoch bin ich der Meinung, ein gewisses Umdenken – bei einem Teil der Bevölkerung – hat bereits stattgefunden und zukünftig werden noch mehr Menschen davon überzeugt sein, dass es von Vorteil ist, wenn die Kaufkraft im eigenen Ort gehalten wird. Dies den Mitmenschen zu vermitteln, sehe ich als eine zentrale Aufgabe des Stadtmarketings. Ich glaube aber auch, dass einige ortsansässige UnternehmerInnen den Trend des Online-Handels früher oder später für sich selbst nutzen können und einen Online-Bereich aufbauen werden.

Zottl: Sankt Online wird oder ist bereits tatsächlich der stärkste Mitbewerber vieler in Ternitz vertretener Branchen. Durch ein gutes Beratungsangebot und geschickte Kundenbindung kann dem schon Paroli geboten werden.

In Neunkirchen ist man seit einem Jahr dabei, ein Stadtmarketing aufzubauen. Können Sie Tipps geben?

Zottl: Ich werde mich hüten, ungefragt Ratschläge zu erteilen. Aber Stadtmarketing ist „Bohren harter Bretter“ – in Ternitz, und überall anders auch.

Wo würden Sie das Stadtmarketing in zehn Jahren gerne sehen?

Zottl: In zehn Jahren wird der Druck auf die lokale Wirtschaft so groß sein, dass die Unternehmer von sich aus allergrößtes Interesse haben, zu kooperieren und Maßnahmen zu setzen. Und da wird das Stadtmarketing eine wertvolle Koordinationsfunktion einnehmen. Allerdings hielte ich es nicht für schlau, damit noch zehn Jahre zuzuwarten.

