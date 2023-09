Startschuss für Kindergartenneubau in der Dr. Karl Renner-Straße

Wenn es um die Kindergartenoffensive geht, dann sei man in Ternitz „Vorreiter“, wie SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Christian Samwald in seiner Rede meint. Zum Spatenstich des viergruppigen Kindergartens in der Dr. Karl Renner-Straße konnte er zahlreiche Ehrengäste begrüßen. „Hoffentlich sehen wir uns in einem Jahr wieder, um den Kindergarten zu eröffnen“, machte Samwald auf den straffen Zeitplan aufmerksam.

Denn bereits im kommenden Jahr, sollen Kinder in dem Neubau ihre Kindergartenzeit verbringen können. „Als ich die Kindergarten-Agenden übernommen habe, kam kurze Zeit später Sami (Christian Samwald, Anm.) auf mich zu und meinte, dass wir in den nächsten zwei Jahren zwei neue Kindergärten brauchen. Ich dachte mir nur: 'Okay, Challenge accepted!'“, so SPÖ-Stadträtin Jeannine Schmid. Die Mutter zweier Kindergartenkinder betonte zudem, wie gut in den Ternitzer Kindergärten - vor allem auf pädagogischer Ebene - gearbeitet werde. „Wenn ich meine Kinder bei euch abgebe, dann habe ich ein gutes Gefühl!“

Pädagogen bekommen Unterstützung

Schmid versicherte zudem, dass die Pädagoginnen und Pädagogen seitens der Stadtgemeinde jede umsetzbare Hilfe bekommen würden: „Ich weiß, dass die Kindergartenoffensive gerade auf pädagogischer Ebene herausfordernd ist. Ein zweijähriges Kind hat ganz andere Bedürfnisse als zweieinhalb oder dreijähriges.“

Dankesworte kamen zudem von SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak und ÖVP-Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer. „Danke, dass ihr der Betreuung einen solchen Stellenwert gebt“, so Hauer. Stadtchef Dworak bedankte sich wiederum bei der Schwarzataler Wohnungs- und Siedlungsanlagen GmbH (SAG), die der Gemeinde das Grundstück verkaufte und so den Weg für den Neubau freimachte.

Insgesamt werden am Standort in der Dr. Karl Renner-Straße 79 vier Kindergartengruppen entstehen. Die Fertigstellung ist für September 2024 geplant. Ein weiterer Kindergarten mit drei Gruppen ist in der Webereistraße geplant.