Tödlicher Pyro-Unfall: Weiter Ermittlungen gegen Unbekannt

Das teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Samstag auf APA-Anfrage mit. Laut "Kurier" fehlte der zu früh explodierten Kugelbombe der Verzögerungssatz, der in zertifizierter Pyrotechnik eingebaut ist.

Nach Angaben der Tageszeitung wurde ein illegaler Feuerwerkskörper verwendet. Gekauft worden sein soll der Pyro-Gegenstand der Kategorie F4 in Tschechien. Habitzl gab dazu mit Verweis auf den noch fehlenden Polizeibericht keine Stellungnahme ab. Die Auswirkungen eines fehlenden Verzögerungssatzes auf einen Feuerwerkskörper charakterisierte Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt NÖ in dem "Kurier"-Onlinebericht so: "Damit zündet er sofort durch. Es bleibt keine Zeit mehr, sich aus dem Gefahrenbereich zu bringen."

Mehrere Einheimische hatten in der Silvesternacht kurz vor 0.30 Uhr auf einem Feld in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz, Kugelbomben gezündet. Ein 18-Jähriger dürfte sich bei der Explosion in unmittelbarer Nähe des Feuerwerkskörpers aufgehalten haben, was den jungen Mann das Leben kostete. Ein Gleichaltriger wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in ein Grazer Krankenhaus geflogen.

"Die Kugelbomben haben zwei Sprengsätze. Einen Treibsatz, der den Feuerwerkskörper in 50 bis 100 Meter Höhe katapultiert. Und einen Effektsatz, der für die Leuchteffekte am Himmel sorgt", erklärte Rosenbaum. In Ternitz sei der Effektsatz in Kopfhöhe der Beteiligten explodiert.

Ein 17- und ein weiterer 18-Jähriger wurden umgehend mit Blessuren ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Ältere der beiden erlag wenige Tage nach dem Vorfall seinen Verletzungen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.