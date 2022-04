Vandalismus sorgte für Mobilfunkausfälle

Werbung

Der Ärger einiger Ternitzer "Magenta"-Kunden war in den letzten Tagen groß. Mehrmals fiel das Mobilfunknetz des Anbieters teilweise oder ganz aus - und das sogar über mehrere Tage hinweg. "Es ist nicht lustig, wenn man ein Baby hat und im Notfall niemanden erreichen kann", erzählt eine betroffene Ternitzerin.

Vandalismus bei Mobilfunkanlage

Nach einer NÖN-Anfrage bei "Magenta" ist nun klar, warum es zu diesen Störungen kam. "Bei unserer Mobilfunkanlage in Ternitz kam es an den letzten Wochenenden zu Vandalismus und Diebstahl. Es wurde technisches Equipment gestohlen und dadurch die Anlage beschädigt", heißt es in einem Statement von Pressesprecher Lev Ratner.

Eine Anzeige langte bereits bei der Polizei ein. Zudem habe man die Absicherung des Mobilfunkanlagen-Standortes verstärkt. Wie lange die Störungen noch aufrecht bleiben, kann Ratner nicht sagen, aber: "Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Wiederherstellung."

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.