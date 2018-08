Zwei Großprojekte aus dem Straßenbauprogramm 2018 werden in der Stahlstadt nun in Angriff genommen. Einerseits soll die Jasminstraße komplett saniert werden, andererseits wird der Fußgängersteg über die Schwarza zwischen Grabengasse und Wassergasse erneuert und das kostet viel Geld: 650.000 Euro nimmt die Stadtgemeinde in diesem Jahr für den Straßenbau in die Hand.

Mehr als die Hälfte des Budgets werden nun für zwei Großprojekte ausgegeben. Sowohl die Arbeiten bei der Jasminstraße als auch jene des Fußgängerstegs sollen bereits im August fertiggestellt werden. „Saubere und gepflegte Straßen sind die Visitenkarte einer Stadt. Trotz immer knapper werdender Budgetmittel bemüht sich die Stadt Ternitz, die hohe Qualität unserer Verkehrswege zu erhalten sowie die Gemeindestraßen und Nebenanlagen laufend nach Priorität zu sanieren“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak über das Ternitzer Straßennetz.