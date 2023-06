Volkshilfe macht mit „Tour de Chance“ auf Kinderarmut aufmerksam

Der Startschuss der Radtour fiel am 13. Juni in Wien. Von dort aus ging es nach Neusiedl am See, ehe man in Ternitz einen Stopp einlegte und mit tosendem Applaus am Stadtplatz empfangen wurde. Der Hintergrund der „Tour de Chance“ ist ein ernster. Ein Ziel ist es, die Kinderarmut in Österreich sichtbar zu machen, das andere Ziel lautet, die Kinderarmut abzuschaffen.

Eine Möglichkeit, der Kinderarmut entgegenzuwirken, wäre laut Erich Fenninger, dem Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe, die Einführung der Kindergrundsicherung: „Wir haben diese Sicherung schon einmal als Volkshilfe an die Kinder ausbezahlt. Man merkte, dass es den Kindern besser ging, die chronischen Krankheiten zurückgingen und die Fehlzeiten in der Schule verringert wurden.“

Mit der „Tour de Chance“ wolle man die Kinderarmut zudem generell sichtbar machen. „Jeder Meter den wir fahren, steht für ein Kind in Österreich, das von Armut betroffen ist“, stellt Fenninger klar und betont: „Ich denke, dass das ein Bild ist, das die Menschen auch aufnehmen können.“ In Niederösterreich sind von 256.000 Kindern und Jugendlichen (0 bis 14 Jahre alt) rund 49.000 armuts- oder ausgrenzungsgefährdet.

Beim Empfang in Ternitz. Foto: Valerie Maltseva

Halbzeit der Challenge fast geschafft

Nach einem Zwischenstopp mit Übernachtung in Ternitz geht es für Fenninger und sein Team nun über den Semmering-Pass weiter nach Kapfenberg. Zur Freude der Volkshilfe-Radler gesellte sich bei einer der schwierigeren Etappen ein Biker aus Wimpassing dazu. „Ich habe zufällig davon im Internet gelesen und habe mir gedacht, ich mache mit“, so Gerald König. Er wird die Truppe bis auf den Semmering begleiten, dann aber wieder Richtung Heimat radeln, während Fenninger und sein Team in Kapfenberg erwartet werden. Am Mittwoch, den 21. Juni, will man das Ziel in Klagenfurt erreichen.

Wer das Vorhaben, Kinderarmut in Österreich abzuschaffen, unterstützen möchte, kann das hier tun.