Die Florianis mussten bei diesem Einsatz gleich zwei Brandstellen bekämpfen, die circa 50 Meter voneinander entfernt lagen - wir hatten berichtet:

Feuerwehreinsatz Waldbrand am Gfieder in Ternitz

Wie Landespolizeidirektion-Pressesprecher Johann Baumschlager der NÖN bestätigte, wird in diesem Fall wegen möglicher Brandstiftung ermittelt. "Das muss aber nicht heißen, dass es auch so war", erklärt er. Die Ergebnisse werden laut Baumschlager erst in den nächsten Tagen vorliegen.