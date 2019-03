Eine Urnenbeisetzung im Wald? Eine Bestattung aus dem Bezirk hat das bereits für einige Verstorbene in einem Ternitzer Waldstück möglich gemacht. Jetzt zieht die Stadtgemeinde aufgrund von Rechtsproblemen die Notbremse.

Wenn man durch das Waldstück in Mahrersdorf spaziert, dann würde einem nicht auffallen, dass man sich eigentlich mitten auf einem Friedhof befindet. Die Spuren des „Urnen-Waldes“, wie ihn die Bestattung nannte, wurden bereits beseitigt. Wie und ob es mit dem Projekt weitergeht, steht nun in den Sternen, denn das Recht spricht momentan nicht für den Bestatter.

So sah der Wegweiser des Waldfriedhofs aus. | privat

„Keinesfalls möchte ich die Angelegenheit so verstanden wissen, dass sich die Gemeinde generell gegen eine Urnenbestattung im Wald ausgesprochen hat“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Für die Stadt war es laut ihm erforderlich, dass Rechtssicherheit geschaffen wird, damit die Stadtverwaltung gesetzeskonform arbeiten könne. In Ternitz selbst wird momentan keine Naturbestattungsanlage geplant. „Sollte sich aber ein strategischer Partner anbieten, müssen wir weiterschauen. Wir verschließen uns grundsätzlich keinen Gesprächen“, stellt der Stadtchef klar.

Die Ternitzer ÖVP war von Beginn an nicht gerade angetan von dieser Bestattungsform. Sie hat schon vor Monaten daran gezweifelt, dass die Urnenbestattung im Wald gesetzeskonform ist. Ganz will sie das Thema aber dennoch nicht abschreiben. „Wir könnten uns gut vorstellen, dass man so eine Anlage bei unseren bestehenden Friedhöfen einrichten kann. Zum Beispiel beim Stadtfriedhof. Jedoch muss man immer daran denken, dass man sich ans Gesetz halten muss“, so ÖVP-Gemeinderat Franz Fidler. Das betroffene Bestattungsunternehmen wollte sich zu dem Thema nicht äußern.