Mit 1. Juli gab es in der Stadtgemeinde ein neues Mitglied im Gemeinderat. Patrick Kurz, Jahrgang 1998, übernimmt die Agenden von SPÖ-Mandatar Ewald Dörfler. Dieser verabschiedet sich in den politischen Ruhestand.

Ewald Dörfler verabschiedet sich nach 26 Jahren aus der Gemeindepolitik. JA, JA

Seit 2. Mai 1994 saß Dörfler für die Sozialdemokraten im Ternitzer Gemeinderat und vertrat dort die Interessen „seines“ Ortsteils Pottschach. Sein politischer Werdegang begann als Umweltgemeinderat. Später wurde er Vorsitzender des Ausschusses für Wohnungsvergaben und Mitglied der Vollversammlung des Gemeindewasserleitungsverbandes sowie Ersatzmitglied im Beirat für die Errichtungs- und BetriebsgesmbH der Stadtgemeinde. In der SPÖ-Gemeinderatsfraktion bekleidete Dörfler die Funktion des Fraktionsführer-Stellvertreters.

Nun übergab Dörfler aber sein Mandat in jüngere Hände – und zwar in die von Patrick Kurz. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Politik. Nach der Grundschulzeit in Pottschach maturierte Kurz an der Tourismusschule Semmering. „Insbesondere sind mir Jugendangelegenheiten, ein lebendiges Vereinswesen und eine faire Sozialpolitik Herzensangelegenheiten. Dafür werde ich mich im Gemeinderat der Stadtgemeinde Ternitz besonders einsetzen“, kündigt Kurz an.