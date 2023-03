Gerichtsprozess: Im Zug überfallen und beraubt

Am zweiten Prozesstag gegen einen Albaner und einen Slowaken war das Opfer des Raubüberfalls vom 2. September am Wort. Der Mann erzählte, dass er von Klagenfurt nach Wiener Neustadt gefahren sei, als um etwa 6.30 Uhr früh zwei Männer plötzlich sein Abteil stürmten und ihm seinen Rucksack entreissen wollten. „Der eine schlug mich sofort und wollte mir den Rucksack wegnehmen, ich habe ihn aber festgehalten. Daraufhin hat mir der Mann sein Messer gezeigt und der andere hat mich mit Pfefferspray besprüht.“ Da habe er das Gepäckstück fallen gelassen und die beiden Männer seien damit weggelaufen. Das Zugpersonal stoppte dann am Bahnhof Ternitz, wo die Polizei alarmiert wurde. Das Opfer: „Das habe ich aber nur mehr gehört, denn ich konnte überhaupt nichts sehen. Die Polizisten haben mich dann ins Spital gebracht.“

Im Rucksack seien neben dem Erlös aus dem Verkauf seines Autos auch sein Lohn für August, „und zwei Geschenke für meine Kinder“ gewesen. Insgesamt haben die Täter damit etwa 3.300 Euro Beute gemacht. Das Opfer erkannte sowohl die beiden Angeklagten, wie auch das Messer vor Gericht sofort wieder.

Die beiden vorbestraften Männer bestritten vor Gericht den Raub. Da die Polizei in ihren Hotelzimmern aber nicht nur Messer und Pfefferspray, sondern auch größere Bargeldmengen gefunden hatte, sprachen die Beweise gegen sie. Außerdem sollen sie, so die Anklage, mehrere Diebstähle während anderer Zugfahrten begangen haben, bei denen sie eine Markenuhr im Wert von 8.600 Euro, ein iPad und Bargeld in der Höhe von über 1.271 Euro erbeutet haben sollen.

Die Urteile lauteten dann auf fünf Jahre Haft für den Albaner und neun Jahre für den Slowaken mit dem Pfefferspray.

