Zuckerbäckerin Melanie Waitz erfüllte sich süßen Traum

Mit nur 19 Jahren wagte Melanie Waitz den Schritt in die Selbstständigkeit – und damit geht für sie ein langjähriger Traum in Erfüllung. Unter dem Namen „Das kleine Süße“ zaubert sie allerlei Köstlichkeiten, von der traditionellen österreichischen Mehlspeisenküche über Hochzeitstorten bis hin zu Petit Fours. Vorlieben hat sie dabei keine. Hin und wieder verlässt sie auch bekannte Wege und kreiert ein Rezept neu.

Ihren Platz sah Waitz schon immer in einem kreativen Beruf. Nach der Polytechnischen Schule in Ternitz machte sie in einer kleinen Konditorei in Berndorf die Lehre zur Zuckerbäckerin. Diese konnte die 19-Jährige mit sehr gutem Erfolg abschließen. Doch ihre Liebe zum Backen hat sie schon viel früher entdeckt. „Schon seit Kindheitstagen backe ich mit Mama und Oma“, erinnert sie sich zurück. Mit ungefähr zehn Jahren war ihr dann klar, dass sie Zuckerbäckerin werden will. „Da habe ich im Fernsehen eine Serie aus Amerika gesehen, wo die Konditoren ganz ausgefallene Torten gebacken und gestaltet haben. Ich glaube, da war mir dann bewusst: Das will ich auch mal machen!“, erzählt Waitz.

„Dankbarkeit ist nicht zu beschreiben!“

Bei der Erfüllung ihres Traums bekommt die 19-Jährige jede Menge Unterstützung von der ganzen Familie, auch von den Großeltern. Besonders ihre Eltern sind für sie da. So hat ihr Vater kurzerhand seine Werkstatt in eine Backstube für seine Tochter umgebaut. „Zu beschreiben, wie dankbar ich ihnen bin, ist nicht mal mehr in Worte zu fassen. Sie bauen mich immer wieder auf und schauen, dass alles irgendwie machbar ist“, spricht sie ihren Eltern ein riesengroßes Dankeschön aus. Den Namen ihres Unternehmens entschied sie letzten Sommer ebenfalls im Beisein ihrer Familie. Während eines gemeinsamen Urlaubs am Wolfgangsee las Waitz in einem Kaffeehaus die Frühstückskarte. „Wie durch einen Geistesblitz kam ich dann auf ‚Das kleine Süße‘“, erzählt sie von der Idee.

Auch für die Zukunft hat die junge Raglitzerin bereits Pläne. Nach der Absolvierung des Konditor-Meisters träumt sie von einer eigenen, kleinen Konditorei mit Kaffeehaus. Bis dahin kann man bereits Mehlspeisen bei ihr bestellen. Was Waitz an ihrem Beruf gefällt? „Wenn ich mit der traditionellen österreichischen Mehlspeisenküche sowie auch mit neuen Kreationen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.“ Kontakt: 0664/1548584

