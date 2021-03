Ein 18-Jähriger, der das Zweirad gelenkt hatte, und ein 16-Jähriger auf dem Sozius wurden nach der Kollision auf einer Kreuzung in Ternitz mit Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die 72-jährige Autolenkerin dürfte kurz angehalten haben und dann in den Kreuzungsbereich gefahren sein, berichtete die Polizei am Freitag.