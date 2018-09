Dass in der Stadtgemeinde Stars geboren werden, das hat der Ur-Ternitzer Karl Spiehs unter Beweis gestellt. Mit mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen hat er Filmgeschichte geschrieben und wurde deswegen mit dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ ausgezeichnet.

Gottschalk hielt Laudatio

Unter die zahlreichen Gratulanten mischten sich nicht nur Ternitz‘ SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak mit seiner Andrea – kein Geringerer als Thomas Gottschalk hielt die Laudatio für Karl Spiehs.

Den Grundstein für seine Karriere legte der heutige Produzent im Hinterzimmer des elterlichen Wirtshauses in Blindendorf. Und von dort aus ging es dann in die große weite Welt.

„Wir sind stolz auf den großen Sohn unserer Stadt, der mit Engagement und Fließ eine einzigartige Karriere im Filmgeschäft gemacht, seine Wurzeln aber nie vergessen hat“,Bürgermeister Rupert Dworak

In Ternitz selbst wurde er durch seine „Bunten Abende“ – damals brachte er völlig unbekannte Künstler in die Stadt – bekannt. Jahre später kamen dann aber die absoluten Quoten-Renner wie zum Beispiel „Immer Ärger mit den Paukern“, „Die Supernasen“ oder auch „Ein Schloss am Wörthersee“.

