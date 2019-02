Der Präsident des SP-Gemeindevertreterverbandes (GVV) in Niederösterreich, Rupert Dworak, ist neuer Co-Vorsitzender des GVV Österreich. Die Wahl erfolgte in einer Generalversammlung am Donnerstag in Klagenfurt.

Der Bürgermeister von Ternitz (Bezirk Neunkirchen) vertritt gemeinsam mit Klagenfurts Stadtchefin Maria-Luise Mathiaschitz die Interessen der sozialdemokratischen Gemeinden und Städte.