Auch während der Coronakrise und den strengen Sicherheitsmaßnahmen wird die Aktion "Essen auf Räder" in Ternitz weitergeführt. Die Speisen selbst werden im SeneCura-Sozialzentrum gekocht und von mittlerweile 14 Mitarbeitern der Volkshilfe Ternitz-Schwarzatal unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen an 120 Privatpersonen sowie die sechs Landeskindergärten der Stadt ausgeliefert.

"Es ist bewundernswert, wie unsere Zusteller die Herausforderungen meistern, um unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die zweifellos zur Risikogruppe gehören, in gewohnter Weise mit Essen zu versorgen. Sie haben es sich verdient, vor den Vorhang gebeten zu werden", lobt SPÖ-Sozialstadtrat Franz Stix.

Persönlicher Kontakt kommt zu kurz

Mit Einweghandschuhen und Mundschutz ausgestattet liefern die Mitarbeiter der Volkshilfe die Essensboxen direkt vor die Haustüre. Eines kommt derzeit allerdings viel zu kurz: Der persönliche Kontakt. "Wir verstehen uns nicht als Zusteller, sondern auch als Ansprechpersonen, die zuhören, plaudern und etwaige Wünsche oder Probleme weitergeben", so eine der Zustellerinnen. Ein bisschen Freude in den Alltag bringen die vielen Zeichnungen von Kindern, die den Essensboxen beiliegen.

Diese Aktion wurde von Vizebürgermeister Christian Samwald und Jugendstadträtin Jeannine Schmid (beide SPÖ) ins Leben gerufen (die NÖN berichtete). Mittlerweile wurden der Stadtgemeinde bereits über 80 Bilder zugeschickt. "Ich bedanke mich bei der Stadtgemeinde Ternitz für die großzügige finanzielle Unterstützung der Aktion ,Essen auf Rädern´, die für viele Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar geworden ist.

Der Dank gilt aber insbesondere in dieser schwierigen Zeit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von Montag bis Sonntag – und auch an Feiertagen – verlässlich dafür sorgen, dass unsere ältere Bevölkerung pünktlich ihr warmes Mittagessen erhält“, so der Vorsitzende des Volkshilfe-Regionalvereins Ternitz-Schwarzatal Robert Unger.