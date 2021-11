Martin Kurz (FPÖ) geht mit SPÖ-Stadtregierung hart ins Gericht

NÖN: Wie haben Sie den Auftritt von Herbert Kickl in Feistritz gefunden?

Martin Kurz: Ich habe mich köstlich amüsiert. Es waren spitzfindige Kommentare dabei, die zum Nachdenken angeregt haben.

Ist es für einen Bundespolitiker angemessen, wenn er beispielsweise eine Regierungspartei als „Lemurentruppe“ oder Landeshauptleute als „idiotische Figuren“ bezeichnet?

Kurz: Das gehört nicht zu meinem Sprachgebrauch, im Parlament schon. Bei Veranstaltungen wie dieser, braucht es auch derbe Aussagen, um Stimmung unter den Besuchern zu machen.

"Ich würde mir als Ternitzer wünschen, dass Bürgermeister Rupert Dworak mehr Zeit hier verbringt als in St. Pölten."

Wie würden Sie die Ternitzer Stadtregierung beschreiben?

Kurz: Ich habe mittlerweile Achtung vor unserem Bürgermeister (Rupert Dworak, SPÖ, Anm.). Ich muss aber auch sagen, dass er weniger Bürgermeister als beispielsweise GVV-Präsident ist (Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter, Anm.). Ich würde mir als Ternitzer wünschen, dass er mehr Zeit hier verbringt als in St. Pölten. Es gibt einige Stadt- und Gemeinderäte der SPÖ, die engagiert sind. Leider sitzen aber viele andere Mandatare in den Sitzungen und Ausschüssen, von denen man nichts hört. In den Regionsverbänden findet man immer wieder die gleichen Personen und die Mehrheitsdiktatur wird dadurch noch verstärkt.

Was läuft aus Ihrer Sicht schief?

Kurz: Es gibt keine Projekte, die fertiggedacht werden. Beispielsweise das Großprojekt mit den Österreichischen Bundesbahnen, in das zig Millionen investiert werden. Und dann wird beim Bahnhofs-Parkplatz in Ternitz vergessen, dass die dortigen Bäume zum Klimaschutz erhalten bleiben sollen oder dann gibt es zwei gratis E-Tankstellen im Stadtgebiet, die keine Möglichkeit zur Umstellung auf Bezahlung haben. Die Oppositionen haben auf diverse Fehler aufmerksam gemacht, wir wurden trotzdem nicht zu den Besprechungen eingeladen. Ich glaube auch, dass viele SPÖ-Gemeinderäte nicht informiert werden, was im Stadtrat passiert. Vieles wird im stillen Kämmerlein besprochen und fertig. Ich vermisse ein großartiges Fortbringen der Stadt. Die letzte gute Aktion, war die Photovoltaik-Aktion von zehn Jahren.

Was hätten Sie sich erwartet?

Kurz: Die Zukunftsplanung unserer SPÖ-Stadtregierung ist trotz einem Budget von 35 Millionen Euro pro Jahr eine Katastrophe. Wir haben kein Stadtzentrum, zu wenige Geschäftslokale obwohl sie sich vor der Wahl hinstellen und sagen, wir sind die Einkaufsstadt. Ich frage mich: Wo sind wir das? Ich hätte mir in diesen Bereichen vom Bürgermeister einfach mehr erwartet und ich glaube auch, dass er ohne mehrere Nebentätigkeiten dazu das Potenzial hätte.

"Wenn wir bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit der SPÖ brechen könnten, dann würde ich gerne ein Amt übernehmen."

Sie haben vorhin die aktivsten Stadt- und Gemeinderäte erwähnt. Auch die FPÖ hat mit Erwin Scherz einen Stadtrat. Passiert hier genug?

Kurz: Sein Resort ist unter anderem die Friedhofsverwaltung und der Peterskirtag. Die Friedhöfe Pottschach und Ternitz machen mittlerweile 50.000 Euro minus pro Jahr. Um diese Verluste zu reduzieren haben wir vorgeschlagen einen Tierfriedhof zu errichten, um zusätzliche Einnahmen zu bekommen. Kirtage haben seit zwei Jahren nicht stattgefunden. Bezüglich Markttreiben haben wir uns schon überlegt, was wir hier besser machen könnten. Man sollte versuchen, einen permanenten Marktplatz zu machen, zum Beispiel im Stadtpark. Die interne Organisation der FPÖ Ternitz muss verbessert werden, daran arbeiten wir. Die Informationen an unsere Wähler in Ternitz gehört verbessert, was wir planen und möchten kommt nur schleppend bei unseren Mitgliedern an. Covid hat dieses Projekt leider verzögert. Erwin baut in Schladming ein Büro auf und verbringt im Moment viel Zeit in der Steiermark.

Gibt es die Überlegungen, dass Sie statt Erwin Scherz Stadtrat werden?

Kurz: Die gab es noch nie. Wenn wir bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit der SPÖ brechen könnten, dann würde ich gerne ein Amt übernehmen. Es wäre mir auch egal, was für eines. Es läuft im Rathaus wirklich viel falsch. Beispielsweise bei den Budgetdaten, die man nicht elektronisch, sondern bei jedem Voranschlag, drei Mal im Jahr, auf 130 Doppelseiten bekommt. Diese Menge an Zahlen und Daten zu klaren Kosten pro Kostengruppe zusammenzufassen macht sehr viel Arbeit für uns Rechnungsprüfer. Es wird alles irgendwie versteckt. Ich meine das nicht böse, ich hätte einfach gerne klare Richtlinien: Wie viel Geld wird für was ausgegeben.

Die Finanzen sind der FPÖ Ternitz ein großes Anliegen. Was läuft in Ihren Augen falsch?

Kurz: Das ist nicht deren Geld, sondern unser Steuergeld. Viele Ausgaben müssen auf deren Notwendigkeit geprüft werden um unseren Stadtbürgern Kostenerhöhungen zu ersparen.

Wie würde die FPÖ das machen? Nehmen wir hier zum Beispiel die Müllgebühren her, die vom Abfallwirtschaftsverband und nicht von der Stadt vorgegeben werden.

Kurz: Wir haben seit zehn Jahren einen Überschuss von ca. 450.000 Euro pro Jahr bei den Müllgebühren. Trotzdem wurden im November 2020 die Müllgebühren in Ternitz wegen der niedrigeren Altpapier-, Alteisen- und Altplastikpreise um zehn Prozent erhöht. Ab 2021 sind die Preise für Altstoffe um bis zu 400 Prozent gestiegen! Verheimlicht wird mir und dem Gemeinderat auch die Jahresbilanz des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV, Anm.). Nach der derzeitigen Rohstoffpreissituation macht der Abfallverband Neunkirchen einen riesigen Überschuss und ich möchte, dass jene, die den Müll sehr sorgfältig trennen, diesen Überschuss zurückbekommen. Mindestens die zehn Prozent der Gebührenerhöhung von 2020. Laut unserem zuständigen Stadtrat verweigert der AWV die Auszahlung dieses Überschusses an Ternitz. Jetzt sitzt im Aufsichtsrat des AWV unser Oberkapazunder Rupert Dworak und erklärt, dass er sich dort nicht durchsetzen kann? Wenn er es nicht schafft, unser Geld zurückzuholen, dann soll er mich zu den Verhandlungen schicken. Im schlimmsten Fall treten wir aus dem Verband aus.

Was wäre die Alternative zum Abfallwirtschaftsverband?

Kurz: Man könnte mit anderen Firmen verhandeln. Ich lasse mich ja nicht von einem Verband erpressen, bei dem ich eines der größten Mitglieder bin und etwas Positives schaffen möchte. Das System Abfallwirtschaftsverband ist gut, doch was passiert mit den Überschüssen? Wo gehen die hin? Ich kann es schon sagen, nicht dorthin, wo sie hingehören, nämlich zu den Bürgern! Wir begeben uns immer mehr in die Abhängigkeit der Verbände. Ich würde mir einfach mehr Transparenz wünschen, die Überschüsse aus den Gebühren versickern einfach irgendwo im Budget.

Sie sind seit den letzten Gemeinderatswahlen im Stadtparlament vertreten. Haben Sie sich bereits in Ihre Rolle als Gemeinderat eingelebt?

Kurz: Ich muss sagen, dass es mir sehr gefällt. Ich habe Freude, wenn ich zumindest etwas ein bisschen positiv verändern kann. Meine Familie war schon immer politisch interessiert. Mein Opa war schon ein politisches Urgestein, ein Sozialist übrigens. Es ist schwer, als kleiner Gemeinderat etwas weiterzubringen, aber ich werde um eine Verbesserung beim Müllwesen kämpfen, wie zum Beispiel eine Altpapiertonne für Großbauten. Auch sie sollen richtig trennen können und Kosten für Trennung einsparen.

Kommen wir zurück zu den Projekten der FPÖ: Diesen Mai kündigte Stadtrat Scherz an, sich für einen Tierfriedhof einzusetzen. Gibt es da bereits konkrete Pläne?

Kurz: Seitens der Stadtgemeinde ist alles geklärt, die Genehmigungen liegen auch schon vor. Die Parzelle neben dem Ternitzer Friedhof ist frei, da die ursprünglich geplante Erweiterung doch nicht umgesetzt wird. Jetzt müssen die ansässigen Bestattungsunternehmen den Bedarf eines Tierfriedhofes bestätigen. Wenn sie das nicht tun sollten, dann ist das Projekt tot. Die letzte Entscheidung liegt jetzt bei den Bestattungsunternehmen im Bezirk.

Wenn man die Facebook-Seite der FPÖ durchforstet, findet man nahezu nur bundespolitische Themen. Welche Projekte hat man sich für Ternitz vorgenommen?

Kurz: Auf jedem Fest mit Fotos in den Bezirksmedien zu erscheinen, ist nicht unser Ansatz. Projekte wie der Tierfriedhof, Geld retour an Mitbürger aufgrund überhöhter Gebühren und Transparenz in Gemeindeangelegenheiten umzusetzen, das sind unsere Anliegen.

Wo soll die FPÖ Ternitz nach der nächsten Gemeinderatswahl stehen?

Kurz: Ich würde mich maßlos freuen, wenn es uns und den anderen Oppositionsparteien gelingt, die Absolute der SPÖ zu brechen. Ich will keine Alleinregierung haben. Es ist nicht gut, wenn 60 Jahre lang die gleiche Freunderlwirtschaft an allen Zentren der Macht sitzt und kein frischer Wind kommt. Es darf nicht sein, dass im Gemeinderat Anträge gemacht werden, aber die Stadtregierung trotzdem macht, was sie will.

Zur Person: Martin Kurz (55) ist verheiratet und hat einen Sohn. Der Ternitzer ist gelernter Maschinenbauingenieur und derzeit in der Firma seiner Frau tätig. Kurz ist seit 2020 geschäftsführender Obmann der FPÖ und sitzt seit den letzten Gemeinderatswahlen auch im Gemeinderat. Privat ist der 55-Jährige Gärtner aus Leidenschaft.