ÖVP-Mandatar Thomas Huber pocht auf bessere Wohnbaupolitik

NÖN: Wo in Ternitz ist die Handschrift der ÖVP erkennbar?

Thomas Huber: In Ternitz ist die ÖVP-Handschrift seit Jahrzehnten in den Dörfern erkennbar. Ich war ewig im Stadtmarketing unterwegs und dieses haben wir mit der Vorläuferorganisation ‚Die Wirtschaft Ternitz‘ aus der Taufe gehoben. Aus dem ist dann auch erst das Stadtmarketing entstanden. Außerdem hat die ÖVP unter Obmann Reiterer 150 bis 200 Wohnungen initiiert. Wir haben auch im Zentrum, beispielsweise mit dem Bau des Kindergartens, riesige Akzente gesetzt.

Wie sieht es mit dem Nachwuchs innerhalb der Partei aus? Ist es schwer, junge Menschen für die Politik zu begeistern?

Huber: Eines muss ich sagen, wir haben das Team vor der letzten Gemeinderatswahl sehr stark verjüngt. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir eine Mischung aus erfahrenen und neuen Politikern haben möchten. Die Kommunalpolitik ist ein Handwerk, das man erlernen muss. Und diese Linie setzen wir fort. Es gibt aber auch noch eine Reihe an Jugendlichen in allen Ortsteilen, die sich engagieren.

Die Volkspartei lag bei den letzten drei Gemeinderatswahlen immer um die 14 Prozent. Warum kann man sich hier nicht vom Fleck bewegen?

Huber (lacht): Ich glaube, und das hört Rupert Dworak (SPÖ-Bürgermeister, Anm.) vielleicht nicht gerne, dass unsere Ternitzer SPÖ es gelernt hat, in den Vereinen ein Netzwerk aufzubauen. Und das bereits über Jahrzehnte. Unser damaliger Wahlberater hat gemeint, dass die Werte der SPÖ in Ternitz schon fast stalinistisch sind. Aber das ist den ganzen Vereinen oder auch den Pensionisten geschuldet. Bei der jungen Klientel hat die SPÖ aber mittlerweile massive Probleme, das darf man nicht vergessen. Bei diesem System ist es für uns aber schwierig, große Sprünge zu machen. Von den Programmen und den Inhalten her sind wir aber zu 100 Prozent konkurrenzfähig. Die ÖVP hat als einzige Partei ein Mandat bei der letzten Gemeinderatswahl zugelegt!

Haben Sie dasselbe düstere Bild der Stadt-SPÖ wie Martin Kurz (FPÖ)?

Huber: Ich weiß, was er meint. Er meint, dass sich die SPÖ da und dort ‚Körberlgeld‘ bei den Betriebsmittel- oder Müllgebührenrücklagen holt. Ich lehne es aber ab, ohne ein fundiertes Zahlenwerk irgendetwas in den Raum zu stellen. Ich bin dafür, dass man konkret schaut, ob hier Gelder zweckentfremdend abgezweigt werden.

Haben Sie das Gefühl, dass die ÖVP im Gemeinderat genügend wahrgenommen wird?

Huber (lacht): Dafür sorge ich schon selbst. Ich gehe direkt zu den Zuständigen, davor habe ich keine Scheu. Ich bin aber nicht so, dass ich gleich mit allem an die Medien gehe, das liegt mir fern. Wenn ich oder die ÖVP etwas will, dann setzen wir uns zusammen.

Das Wohnraumkonzept liegt besonders Ihnen am Herzen. Was wären hier Ihre Vorstellungen?

Huber: Bei der Wohnbaupolitik müssen wir den „Reset“-Knopf drücken. Die Wohnbaupolitik der letzten zehn Jahre hat massive Einflussfaktoren erfahren. Wohnraum ist nicht nur in Wien, sondern generell teuer geworden. Für einen normalen Alleinverdiener ist ein Einfamilienhaus überhaupt nicht mehr leistbar. Aber auch die Wohnungspreise, Kauf- und Mietpreise sind gestiegen. Wenn aber die einzige Antwort auf die Preissteigerung ist, das Angebot massiv zu erhöhen, dann muss man darauf achten, wie man das mit dem Klimaschutz unter einen Hut bringt. Einerseits muss man schauen, dass die jungen Leute ihren Lebensmittelpunkt in Ternitz behalten. Ein zweiter Punkt wäre der großvolumige Wohnbau, den der Klimaschutz verlangt. Musterbeispiel ist dabei der Bau in der Franz-Dinhobl-Straße. Da wurden drei bestehende Bauten zusammengefügt, um ein Stockwerk ergänzt und barrierefrei gemacht. Solche Dinge müssen wir forcieren. Man muss Altbestand sanieren und Bodenversiegelung vermeiden. Konkret müssen wir drei Dinge tun: Die Jugend muss in der Stadt bleiben, der Altbau muss saniert werden und wir müssen schauen, dass die Bodenschutzrichtlinien in Ternitz auch zur Geltung kommen.

Streitpunkt im Gemeinderat waren die letzten Male auch oft Gebührenerhöhungen. Sind die Erhöhungen sozial genug ausgefallen?

Huber: Aus unserer Sicht nicht. Ich habe der SPÖ das auch vorgerechnet. Da gibt es Gebühren, die zwischen 8 bis 12 Prozent erhöht wurden. Grundsätzlich finde ich es momentan zu hoch. Die Wirtschaft ist Gott sei Dank wieder angesprungen, die Beschäftigungssituation ist auch wieder auf Vorkrisenniveau. Trotzdem ist das Leben in Österreich so teuer geworden, dass wir als Sozialstadt Ternitz die Kostenspirale nicht noch zusätzlich befeuern sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass man nur einmal alle fünf Jahre die Gebühren erhöht.

2019 forderte die ÖVP ein Friedhofskonzept. Eine mögliche Erweiterung um den Naturfriedhof kam nicht zustande, die geplante Aufbahrungshalle wurde auch noch nicht realisiert. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Situation?

Huber: Wir sind damit gar nicht zufrieden, vor allem mit dem Urnenwald. Wir haben hier immer die Haftungsfrage ins Gespräch gebracht. Zudem gilt der Wald als ein Naherholungsgebiet aller Bürger. Die Ternitzer ÖVP steht nach wie vor zum Konzept, im Friedhof einen Bereich mit Bäumen, Felsen und Natursteinen zu gestalten. Nur dort sperrt dann eben einer um 20 Uhr am Abend zu und um 8 Uhr wieder auf. Das ist der einzige Unterschied. Da wären auch Parkplätze vor der Tür, die Haftungsfrage geklärt, das wäre eine sichere Geschichte. Das kann die Gemeinde noch immer so machen. Bei der geplanten Aufbahrungshalle würde bereits ein Konzept vorliegen, dieses wurde wegen der Pandemie aber verschoben. In Gesprächen mit Pfarre, Stadt und meiner Wenigkeit wurde uns versichert, dass dieses Projekt noch nicht gestorben ist, sondern auf 2024 verschoben wurde.

Wie stehen Sie zu einem Tierfriedhof am Areal des Stadtfriedhofes?

Huber: Einen Tierfriedhof will ich kategorisch nicht ausschließen, doch ein menschlicher Friedhof ist für die Menschen da.

Wer wird 2025 bei der ÖVP Ternitz Spitzenkandidat?

Huber (lacht): Das kann ich Ihnen ganz leicht beantworten. Die ÖVP wird 2024 am Parteitag einen neuen Obmann und einen Spitzenkandidaten küren. Wer es dann tatsächlich wird, dafür ist es noch zu früh, eine Aussage zu treffen, weil wir das noch nicht in der Fraktion diskutiert haben. Aber jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, der wird sich das ausrechnen können. Ich werde für mich jedenfalls nichts ausschließen.

Apropos Spitzenkandidat: Ist es für Sie ausgeschlossen, dass Sebastian Kurz wieder Spitzenkandidat der Neuen Volkspartei im Bund wird?

Huber: Für ihn ist es sicher nicht ausgeschlossen. Sonst hätte er sich nicht in den Nationalrat und zum Klubobmann wählen lassen. Ich kenne ihn persönlich sehr gut, aber die Chats kann man nicht wegdiskutieren, das muss man natürlich tiefgründiger beantworten. Die Frage ist nur, wie der politisch-moralische Ansatz der ÖVP aussieht. Und da haben auch die Landeshauptleute gesagt, dass so etwas gar nicht geht. Schon alleine die Wortwahl. Aus meiner Sicht ist es daher ausgeschlossen.