Nach Vorbild der Bundesregierungs- und Landesregierungsmitglieder haben nun auch die Stadt- und Gemeinderatsmitglieder der SPÖ Ternitz zum Spenden aufgerufen. Alle Mandatare spenden ihr Monats-Netto-Einkommen. "In Summe werden wir rund 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation überreichen", so Fraktionsobmann Peter Spicker.

Entschieden hat man sich, diesen Beitrag an den Arbeiter-Samariterbund Ternitz-Pottschach zu überweisen. "Sie leisten gerade in der COVID19-Krise eine herausragende Arbeit. Es ist für uns ein Zeichen des Zusammenhalts in dieser schweren Zeit", so der SPÖ-Stadtrat weiter.

Der Arbeiter-Samariterbund Ternitz-Pottschach verzeichnet jährlich rund 11.500 Ausfahrten. "Darunter sind beinahe 2.500 Rettungseinsätze, wo es auf jede Sekunde ankommt. Daran erkennen wir, wie wichtig diese Rettungsorganisation für unsere Bevölkerung ist", so Spicker.