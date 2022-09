Ternitzer SPÖ-Stadträte Reisenbauer und Stix treten zurück

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit Jahrzehnten haben sie die Stadtpolitik in Ternitz maßgeblich mitgeprägt: Andrea Reisenbauer und Franz Stix. Die Schulstadträtin ist seit 2000 Mitglied des Gemeinderates, 2005 wurde sie dann zur Stadträtin gewählt. Während ihrer Amtszeit wurden rund 20 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau von Schulen und der Nachmittagsbetreuung investiert.

Mit Franz Stix verlässt der längst dienende Stadtrat das politische Parkett. Er gehört seit 1991 dem Gemeinderat an und wurde 1994 zum Sozial- und Gesundheitsstadtrat gewählt. Er habe sich in seiner Amtszeit nicht nur für Sozialschwache eingesetzt, sondern trug auch zum Ausbau der Kindergärten oder der Etablierung eines Pflegeheims bei. "Mit den beiden erfahrenen Mandataren verlieren wir zwei Persönlichkeiten in der Kommunalpolitik, die in ihren Ressorts Motoren für die Weiterentwicklung unserer Heimatstadt waren. Ternitz ist ihnen zu großem Dank verpflichtet", so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak.

Wer den beiden Stadträten nachfolgen wird, soll am Montag im Rahmen einer Fraktionssitzung entschieden werden. Gewählt werden sie dann am 26. September bei der Gemeinderatssitzung.

Weitere Informationen und erste Statements der baldigen Ex-Stadträte gibt es in der nächsten Printausgabe.

