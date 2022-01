Fast 400.000 Corona-Tests durchgeführt

Seit Ende 29. März gibt es tägliche Testmöglichkeiten in der Bezirkshauptstadt. In Spitzenzeiten wurden Testmöglichkeiten von 50 bis 20 Uhr an vier Standorten angeboten. ,,Die Stadtgemeinde Neunkirchen ist stolz, diesen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten zu können – möglich ist dies aber nur dank eines gut eingespielten Organisationsteams und eines Pools von über 150 Personen, die in ihrer Freizeit in den Teststraßen als medizinisches und administratives Personal zur Verfügung stehen – und vielen anderen Unterstützern im Team der Stadtgemeinde", so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren