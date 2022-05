Bezirk Neunkirchen: Run auf Sozialmärkte

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Es ist Samstag kurz vor 9 Uhr vormittags, 22 Menschen stehen in Startposition vor dem Sozialmarkt „Soogut“ in Ternitz. Gesprochen wird nicht viel, man erzählt nicht gerne über sich. „Die Preise schießen in den letzten Wochen in den Geschäften in die Höhe wie die Schwammerln, wenn das Wetter stimmt“, Gerald verrät der NÖN nur seinen Vornamen, „besonders beim Strom und den Lebensmitteln spürt man das.“ Dann hat er keine Zeit mehr, der große „Run“ geht los, ist doch heute „süßer Samstag“ mit frisch gebackenen Mehlspeisen, die die ehrenamtlichen Mitarbeiter mitbringen – ein seltener Luxus für die meisten Kunden. Im Laden drinnen tauen die Menschen ein wenig auf, plaudern mit den Mitarbeitern, freuen sich über das Angebot, schauen aufeinander.

„Man muss schon genau kalkulieren!“

„Brauchst du noch Milch?“, das Angebot ist nicht unbegrenzt, jeder ist froh, wenn er bis zum nächsten Mal über die Runden kommt. „Nein, danke, es geht schon!“

Man müsse schon ganz genau kalkulieren, vor allem bei den Grundnahrungsmitteln, erzählt Monika Stuppacher. Sie ist fast jeden Tag im Markt-Restaurant: „Ein Menü um drei Euro kann ich mir zu Hause nicht kochen, das kann ich mir nicht leisten, ich bin ja alleinstehend“, sagt sie. Monika Stuppacher und ihre Schwester Gertrude fühlen sich wohl im Markt, im Restaurant, in der Gemeinschaft: „Es ist wie eine große Familie!“

Barbara Sandhofer leitet den Markt mit bodenständiger Herzlichkeit. „Die Pandemie, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit – es kommen deutlich mehr Menschen, die vorher nie da waren“, erzählt sie. Viele Kunden hätten Angst, dass alles noch teurer werde, vor allem Strom und Heizkosten machen Sorgen.

„Es trifft sie wirklich“, beschreibt Sandhofer den Teufelskreis aus einem Leben am finanziellen Limit, oft in kaum isolierten Wohnungen, ohne gesellschaftlichem Anschluss und der Angst vieler Kunden, im Sozialmarkt gesehen zu werden: „Dann wissen die anderen, dass ich arm bin!“

Die Angst vor dem Stigma ist ein ständiger Begleiter

Die Menschen hätten nicht nur Hunger im buchstäblichen Sinn, sondern auch nach Wertschätzung, Anerkennung und Geborgenheit: „Für manche ist unser Markt wie ein zweites Wohnzimmer!“

Auch Horst Willesberger und Monika Ziegler von der „Team Österreich-Tafel“ des Roten Kreuzes in Gloggnitz bemerken einen deutlichen Bedarfsanstieg: „Die Leute, die vorher gerade noch durchgekommen sind, schaffen es jetzt nicht mehr“, erzählen sie aus ihrem Alltag. „Früher sind 20 bis 25 Leute pro Woche gekommen, heute sind es 55 bis 65.“ Bei vielen habe die Pandemie ein Loch ins Budget gerissen, Konten seien überzogen worden, die Lebenskosten steigen. „Eine Abwärtsspirale, aus der viele nicht mehr heraus kommen“, bedauert er, „die Situation wird zunehmend herausfordernder!“ Besonders Mindestpensionisten und Lehrlinge seien betroffen. Die allgemeine Stimmung sei von steigendem Unmut gekennzeichnet: „Die Leute haben das Gefühl, die höhere Ebene hat keine Ahnung mehr, was das Leben kostet!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.