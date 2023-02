Neuer Pop-Up-Store eröffnet in Neunkirchen

Um auch kleine Unternehmerinnen vor den Vorhang zu holen, kam der Ternitzerin Brigitte Puchegger – sie betreibt das „Textilwunder“ – eine besondere Idee in den Sinn. Sie eröffnet von 20. bis 25. März mit drei weiteren Künstlerinnen einen Pop-Up-Store in der Neunkirchner Wiener Straße 13. In dieser Zeit wird Puchegger aber nicht alleine in dem Lokal anzutreffen sein. Neben Brigitte Kirner (Hexenküche) und Tina Bütow-Schmid (Black Onyx Dragon) ist auch Sarah Strobl (MoMo) mit dabei.

