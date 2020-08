Die „Räuberpassion“ erzählt die Geschichte eines der spektakulärsten Verbrecher Österreichs und der Region: In mitreißenden Liedern und spritzigen Dialogen, die nichts für schwache Nerven sind. Nikolaus Schmidhofer, genannt der Holzknechtseppl, war einer der unglaublichsten Räuber des Landes. Mit seiner fünfzigköpfigen Bande, den sogenannten „Stradafüßlern“, hat er die Grenzregion im südlichen Niederösterreich mit Mord und Brand in Atem gehalten. Sein Zeitgenosse Grasel wirkte dagegen ziemlich harmlos. 200 Jahre später bringt der Gunstverein den historischen Stoff als Theaterstück auf die Bühne: Mit Szenen, in denen tiefschwarzer Humor aufblitzt, und Liedern, die zum Teil auf Songs von Nick Cave, zum Teil auf Eigenkompositionen von Stefan Trenker beruhen.

Dunkle Lieder und schwarzer Humor

„Die Räuberpassion“ ist eine Wiederaufnahme des Viertelfestivals Niederösterreich 2019, die die Geschichte eines der spektakulärsten Verbrecher Österreichs auf die Bühne bringt. Sie erzählt in Liedern, dunkel und hart wie die brutalen Taten der Stradafüßler und Szenen, in denen tiefschwarzer Humor aufblitzt. „Es wird ein Abend an der Schnittstelle zwischen Geschichte und Gschicht’l, zwischen Erzählung, Fake News und alternativen Fakten“, meint Schauspieler Ernst Tauchner.

Die Dialekttexte stammen von Nikolaus Link, aufgewachsen in Edlitz, wie der Holzknechtseppl. In den Texten finden sich zahlreiche Originalzitate. Sie machen klar, dass kaum etwas brutaler ist, als die Wirklichkeit und Räuberromantik nur Fiktion. Auf der Bühne spielen die Edlitzer Schauspielerin Viktoria Hillisch, Kabarettist Georg Bauernfeind und der Trattenbacher Schauspieler Ernst Tauchner sowie sein Bruder Manfred als Leadsänger mit Stefan Trenker, Georg Winter und Alex Panrok.