Paulus Mankers "Alma" kommt im Sommer ins Südbahnhotel

Wie der "Kurier" (Mittwochsausgabe) berichtet, findet die Premiere am 23. Juni statt.

Das Stück, das das Leben der Witwe von Gustav Mahler, Geliebten von Oskar Kokoschka und Frau von Walter Gropius und Franz Werfel nachzeichnet, wurde bisher unter anderem schon in Venedig, Lissabon, Los Angeles oder Jerusalem gezeigt. 2007 gastierte die Produktion im Kurhaus am Semmering. 2018 fand in der Serbenhalle von Wiener Neustadt die 500. Vorstellung statt, in Berlin wurde das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Das Südbahnhotel hätte er sich schon seit vielen Jahren gewünscht, sagt Manker laut "Kurier".

www.alma-mahler.com

