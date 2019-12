Karpfen oder Ente? Fondue oder Aufschnitt? Die NÖN hat sich umgehört, wie der Heilige Abend kulinarisch gestaltet wird, zum Beispiel bei jenen, die das ganze Jahr über andere Menschen bewirten: Was kochen Wirtsleute am 24. Dezember? „Wir lassen uns jedes Jahr ein neues Menü für den Weihnachtsabend einfallen“, erzählt Michaela Reither.

Heuer wird Lungenbraten vom Reh aufgetischt. „Unser Schwiegersohn ist engagierter Jäger, deshalb kommt heuer etwas vom Wild auf den Tisch“, erklärt die Chefin des Gasthauses „Zum Sutt’n-Wirt“ in Neulengbach. In den Vorjahren gab‘s auch schon Fondue oder kalte Platte. „Die Ideen dazu kommen immer von mir oder von unserer Tochter Sophie“, erklärt Reither.

„Bei uns wird eine kalte Aufschnittplatte kredenzt“, lässt Karl Köcher junior vom Neulengbacher Gasthaus wissen. Das sei schon lange Tradition, sagt er, damit gebe es keine zusätzliche Arbeit in der privaten Küche, und mit den Köstlichkeiten aus der hauseigenen Fleischerei seien alle bestens bedient. „Wir genießen einfach die Ruhe im Kreise unserer Familie und feiern gemütlich mit unseren beiden Kindern und den Enkelkindern.“

Bei Christoph und Petra Gnasmüller in Totzenbach wird traditionell ein Fondue am Weihnachtsabend aufgetischt. „Meine Gattin bereitet das für uns alle vor“, berichtet Christoph Gnasmüller. Gefeiert wird mit den zwei Kindern und mit den zwei Schwiegerkindern.

Anzbacher „Grieche“ feiert „ wie eine große Familie, mit Tanz und Gesang“

Ganz nach griechischer Tradition wird im Restaurant „Der Grieche im Goldenen Löwen“ in Maria Anzbach am 24. Dezember gegessen und gefeiert: „Alle meine Köche und alle Beschäftigten im Service sind Griechen. Wir halten das Lokal am 24. Dezember geschlossen und feiern Weihnachten alle zusammen, wie eine große Familie, mit Tanz und Gesang. Gekocht wird gemeinsam, dann wird gemeinsam geschmaust“, erzählt der Besitzer des Hauses, Horst Glazmeier.

Auch er ist mit dabei. Traditionell griechische Köstlichkeiten wie Meeresfrüchte, Kalamari, Muscheln und Fisch, gegrillt und frittiert, sowie ganz viel Schafkäse und Oliven stehen auch heuer wieder auf dem weihnachtlichen Festmalplan.

„Hochleistungssport“ betreibt Erich Stierschneider, wenn er in seiner bis auf den letzten Platz besetzten Osteria in der St. Pöltner Herrengasse voll konzentriert mit Töpfen und Pfannen hantiert und Lachstartar und Risotti auf den Tellern platziert.

Vor Weihnachten ist der Koch-Stress für Erich Stierschneider besonders groß. Am Weihnachtsabend kann der Wirt und Koch allerdings entspannt am heimischen Esstisch Platz nehmen und sich verwöhnen lassen. „Da kochen die Töchter meiner Frau Johanna Haslinger“, verrät Erich Stierschneider. Es gibt geschmorte Ente nach einem alten Familienrezept. Die Ente wird mit Rotwein, Gemüse und Maroni langsam im Rohr weichgegart, bis eine sämige Sauce entsteht. Dazu gibt es Knödel.

Auch im Restaurant Graf bleibt am Heiligen Abend die Küche kalt. Wirte-Innungsmeister Leo Graf steht gemeinsam mit seiner Frau Brigitte am heimatlichen Herd und kocht für die Familie. „Wir sind Selbstversorger“, erzählt Leo Graf, der klassische Rindsrouladen zubereiten wird. „Meine Frau ist für die exquisiten Gerichte zuständig. Für Maroni-Suppe mit Blätterteig-Sternderl und das Dessert – Milchreis mit Himbeeren.“

Bei Prammers gibt’s Gans oder Lachs

Und wie gestalten Promis aus der Region das Weihnachtsfest? Bei Theresa und Joseph Prammer, den Gestaltern der Neulengbacher Komödienspiele, gibt es am 24. Dezember zuerst einen Ostrauer Salat. „Das ist eine Art sehr leichte Gemüsemayonaise mit Wurst und Hering. Als Hauptspeise haben wir abwechselnd Gans mit Kartoffelknödel und Rotkraut oder einen ganzen Lachs mit unzähligen Saucen“, verrät Theresa Prammer. „Und zum Dessert die beste Mousse au Chocolat der Welt“, ergänzt Joseph Prammer.

Am 25. Dezember wird das Paar dann immer von Josephs Bruder Herbert und seiner Frau Birgit bekocht: „Das ist immer herrlich und jedes Jahr eine köstliche Überraschung!“ schwärmen die Prammers.