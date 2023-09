Vierbeiniger Therapeut eroberte die Spitalsherzen im Sturm

„Rainbow“ begleitet sein „Frauchen“, die Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin Kathrin Fleischmann jeden Dienstag in das Landesklinikum Neunkirchen und unterstützt sie dort bei der Arbeit mit den Patienten. Die jährliche Prüfung zum Therapiebegleithundeteam haben die beiden auch heuer wieder beim Verein „Tiere Helfen Leben“ und dem Messerli Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien erfolgreich bestanden.

Die Patienten und auch die Mitarbeiter der Tagesklinik, der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, freuen sich jede Woche auf den Besuch der „wuschelige Fellnase“, die mittlerweile ein fixer Bestandteil des Teams ist.

„Durch den Besuch des „Therapeuten auf vier Pfoten“ werden die Patienten in vielerlei Hinsicht motiviert und in dieser Zeit von so manchen Sorgen abgelenkt. ,Rainbow' spendet Trost und begegnet den Menschen auf wohltuende Weise ohne zu werten“, freut „Hundemama“ Kathrin Fleischmann.

In den Einheiten mit dem Therapiehund wird stets viel gelacht und neben den Übungen mit dem Hund werden auch viele psychoedukative Inhalte vermittelt, wie beispielsweise Stressregulation, Achtsamkeit mit sich selbst und Grenzen setzen. Oft zaubert der Hund nur durch seine Anwesenheit und seine Lebensfreude beim Spiel mit seinem Lieblingsstofftier den Patienten ein Lächeln ins Gesicht Wie ein Regenbogen, bringt „Rainbow“ nun gemeinsam mit seinem Frauchen viel Farbe, Abwechslung, Spaß und Freude in den Klinikalltag und öffnet die Herzen.