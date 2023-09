Falsche Post im Briefkasten sorgt bei Anrainer für Ärger

Es ist eine skurrile Geschichte, die sich Jahr für Jahr im Pittental, genauer gesagt im Scheiblingkirchner Ortsteil Thernberg, abspielt. „Ich bekomme zwischen April und Oktober immer wieder die Post meines Nachbarn. Ich habe die Hausnummer 30 und er die Nummer 167“, erzählt ein Thernberger, er möchte anonym bleiben, der NÖN. Darunter befinde sich aber nicht nur Werbematerial. „Ich glaube, dass da hin und wieder schon auch Rechnungen dabei sind. Zumindest sieht es von außen so aus“, so der Mann.

Mehrmals habe er sich deswegen bereits bei der Post beschwert. So auch vor wenigen Tagen, wo er beim Blick in den Postkasten erneut Briefe fand, auf denen nicht seine Adresse stand. „Daraufhin habe ich bei der Hotline angerufen und dort hat man mir gesagt, ich soll ihm die Briefe selbst zustellen“, ärgert er sich.

Seitens der Post betont man, dass der zuständige Zusteller in seinem Rayon ortskundig sei, daher sei man über diesen Vorwurf verwundert. „Außerdem stellen wir nach Adressen zu und nicht nach dem Namen. Sollte es aber – so wie es scheint – zu Verwechslungen gekommen sein, möchten wir uns dafür entschuldigen. Wir werden verstärkt Aufmerksamkeit auf diese Adresse richten, sodass in Zukunft korrekt zugestellt wird“, verspricht Post-Pressesprecherin Veronika Rebentisch.