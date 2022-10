Forstwirtschaftsmeisterin: Baumvielfalt macht klimafit

Sandra Tuider übernahm vor circa 22 Jahren den 350 Hektar großen Forstbetrieb ihrer Großeltern in Thernberg, Bezirk Neunkirchen. Eigentlich ist sie ein Kind der Stadt Wien und war international beschäftigte Galeriemitarbeiterin.

Doch die damals 29-Jährige entschied sich für eine landwirtschaftliche Ausbildung zur Forstwirtschaftsmeisterin – und ging ihre neue Aufgabe mit Enthusiasmus und klimafreundlichen Zielen an. 2008 verwüsteten ihr die beiden Stürme „Paula“ und „Emma“ ein circa sieben Hektar großes Waldstück. „Alle Bäume waren entweder umgeworfen oder abgebrochen“, erinnerte sich Tuider. Der zerstörte Wald war eine große Herausforderung für die junge Forstwirtschaftsmeisterin.

Durch Waldschaden zur Biodiversität

Sie entschied, das Waldstück nicht wieder aufzuforsten, sondern die Natur selbst walten zu lassen. So entstand von 2008 bis 2022 aus eigener Kraft ein Wald mit großer Baumvielfalt. Um die jungen Triebe zu schützen, wurde in den ersten Jahren der Wildstand dem Lebensraum angepasst. „Das Wild ist leider ein selektiver Verbeißer und frisst gerne junge Ahorn-, Eichen- und Buchentriebe“, so Tuider.

Da die jungen Baumstämme nach zwei, drei Jahren schon stark genug waren, durften auch die Rehe wieder dort äsen. „Jetzt passiert keine Entmischung mehr“, so die Waldbesitzerin. Wildschweine seien sogar förderlich für den Waldboden, da sie Eicheln beim Fressen vergraben, die dann wieder wurzeln.

Waldtiere beschleunigen die Artenvielfalt

Vögel und Eichhörnchen tragen Samen und Kerne verschiedenster Pflanzen in den Wald. Circa 20 Baumarten wachsen nun in Tuiders Diversitäts-Wald (Lärchen, Fichten, Tannen, Schwarz-, Rot- und Weißkiefern, Kirschbäume, Ebereschen, Birken, Ahorn, Eichen, Rot- und Hainbuchen u. v. m.).

Die Forstwirtschaftsmeisterin weiß: „Jeder kann, auch auf kleinen Waldflächen, Biodiversität erreichen – auch Monokulturen lassen sich letzlich so verändern.“

Wenn eine Baumart ausfällt, stört das das Gleichgewicht im Zusammenspiel der Arten. Als Beispiel dafür nennt Tuider das Eschensterben.

Jede Baumart kooperiert mit den anderen Arten

In vielen Teilen Österreichs ist die Esche schon seit circa

2006 von einem schwerwiegenden Forstschutzproblem, dem Eschentriebsterben, betroffen. Die Baumart ist von einer Pilzkrankheit (vom Schlauchpilz, auch „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ genannt) befallen. Die Hoffnung der Forstökologen liege nun auf einzelnen europäischen Eschen mit besonderer Widerstandskraft, so die Forstwirtschaftsmeisterin.

Eduard Hochbichler, Abteilungsleiter des Instituts für Waldbau an der BOKU Wien, begleitete Tuiders Projekt „Biodiverser Wald“ von Anfang an. Seine Studenten machten Pflanzenzählungen, zeichneten auf und beobachteten, wie sich der Wald dynamisch entwickelt. Tuider erhielt für ihr Waldprojekt 2015 den österreichischen Staatspreis für beispielhafte Forstwirtschaft.

Was einen biodiversen Wald besonders macht

In ihrem gesamten Betrieb werden keine Forstpflanzen gesetzt. Das Wurzelspektrum der Waldbäume hält die verschiedenen Schichten und Ebenen im Boden gesund und die Bäume stabil. Dadurch stärken sich Flachwurzler, Herzwurzler und Tiefwurzler gegenseitig, wie ein gut verwobenes Netz.

Sandra Tuider nahm heuer in ihrem „Experiment-Wald“ das erste Mal seit 14 Jahren einen Pflegeschnitt (eine Läuterung/ Stammzahlreduktion) vor.

„Die abgeschnittenen Baumstämme und Äste haben wir liegen gelassen, um die Humusauflage zu verbessern und die Biodiversität im Boden zu fördern“, berichtete die forstwirtschaftliche Gastreferentin (Tuider unterrichtet nebenbei auch an einer landwirtschaftlichen Schule „Forstliche Betriebswirtschaft und Holzvermarktung“). „Vom Altholz ernähren sich Bodenlebewesen, wie zum Beispiel Bakterien, Fadenwürmer, Hornmilben, Weißwürmer, Regenwürmer oder Asseln, und lockern so die Erde auf und verbessern damit die Bodenqualität“, so die Fachfrau.

„Ich gehe selbst nicht auf die Jagd und bin keine Försterin, sondern Forstwirtschaftsmeisterin“, erklärte die Thernbergerin im Gespräch. Forstwirtschaftlich plane sie jetzt für den Herbst und Winter. „Da bin ich im Kontakt mit den Sägewerken und auch mit der Lenzing AG“, so die Betriebswirtin. Die Lenzing AG produziert aus Buchenholz Viskosefasern für Outdoor-Kleidung. Für Tuider eine sehr innovative Produktion, die sie gerne mit ihren Rohstoffen beliefert.

