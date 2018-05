Großartiger Erfolg von Heinrich Heilingsetzer (20) und Raphael Stachl (21) aus Neunkirchen und Thernberg. Das Duo gewann in Angerberg/Tirol die Staatsmeisterschaft auf der Steirischen Harmonika.

Die beiden traten in der Höchststufe C Duo an und erspielten mit den Liedern „Omi’s Apfelstrudel“, „Klarinetten Muckl“ und das „Hirtenlied“ den ersten Platz mit dem Prädikat „hervorragend“. „Obwohl wir bereits vor zwei Jahren Zweitplatzierte bei der Staatsmeisterschaft wurden, waren wir über den heurigen Staatsmeistertitel mehr als überrascht und freuen uns riesig. Noch dazu sind wir die einzigen Teilnehmer aus Niederösterreich gewesen“ so Heinrich Heiligsetzer.

Beide sind Gründer der „Gsollberg Musi“. Mittlerweile spielen bei der Blasmusikgruppe fünf junge Musikanten aus der Buckligen Welt, die alle ziemlich genau um einen Berg, den Gsollberg in Thernberg, angesiedelt sind. „Genauso schwungvoll wie die Landschaft unserer Heimat ist auch unsere Musik – vom langsamen Walzern bis hin zu schnellen Oberkrainerstücken lässt sich alles in unserem Repertoire finden“ so Heinrich Heilingsetzer.