Am Sonntagabend wurden die Florianis aus Scheiblingskirchen, Gleissenfeld, Petersbaumgarten und Seebenstein zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L144 zwischen Thernberg und Unterbromberg alarmiert.

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw kam in einer Kurve von der nassen Fahrbahn ab und rammte mehrere Sträucher und kleinere Bäume. In Folge schlitterte das Fahrzeug über das nasse Gras in eine Wiese und blieb dort stehen.

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, konnte Entwarnung gegeben werden. Beide Insassen waren glücklicherweise nicht eingeklemmt. Lediglich die Fahrertür ließ sich aufgrund der Beschädigungen zuerst nicht öffnen.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen, die zweite kam mit einem Schock davon. Die Feuerwehren Petersbaumgarten und Seebenstein konnten noch während der Anfahrt vom Einsatzleiter der FF Scheiblingkirchen storniert werden.

Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Unfallfahrzeug geborgen und von der Unfallstelle verbracht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die beiden Insassen wurden Roten Kreuz Neunkirchen zur weiteren Untersuchung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.