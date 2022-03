Neunkirchens Flüchtlingskoordinator: "Handy läutet Tag und Nacht!"

Werbung

Zu Wochenbeginn befanden sich bereits 40 Kriegsflüchtlinge in der Bezirkshauptstadt, Tendenz steigend. Und auch die Welle der Hilfsbereitschaft ist weiterhin groß: Benefizaktionen, Spendensammlungen, Hotlines, Mitfahrgelegenheiten für Flüchtlinge oder das Angebot einer Unterkunft – um alle diese Angebote unter einen Hut zu bekommen und mit einer Hand zu koordinieren, wurde Rathausmitarbeiter Thomas Rack in der Vorwoche offiziell zum Flüchtlingskoordinator der Stadt bestellt. Eine Aufgabe, für die der ÖVP-Umweltgemeinderat bereits Erfahrungen sammeln konnte, leitete er doch monatelang die Impf- und Teststraßen in Neunkirchen.

Übersetzung als Herausforderung

„Mein Handy läutet praktisch Tag und Nacht durchgehend. Ich muss weit mehr als hundert Mails am Tag beantworten. Schwierig wird es, wenn Mails in Ukrainisch oder Russisch kommen. Das bedeutet dann einen zusätzlichen Zeitaufwand für die Übersetzung“, berichtet Rack über seinen Arbeitsalltag und verweist auf die zusätzliche Unterstützung im Hintergrund: „Eine große Stütze sind auch Bürgermeister Herbert Osterbauer und Stadtamtsdirektor Christof Holzer, die mir rund um die Uhr zur Verfügung stehen und auch personelle Unterstützung bei den administrativen Tätigkeiten zugesichert haben. Für das Verständnis und die großartige Unterstützung bin ich sehr dankbar, da dies keine Selbstverständlichkeit ist. Aber natürlich auch bei meinen Kolleginnen im Büro.“

Wohnungenin Vorbereitung

Aktuell werden weitere leer stehenden Wohnungen der Neunkirchner GmbH vorbereitet. „Sollte der Bedarf weiterhin steigen, werden natürlich auch Notfallpläne geschaffen, um bestmöglich, schnell und unbürokratisch zumindest ein Dach, Heizung und Wasser sowie Sicherheit bieten zu können“, so Rack. Derzeit gelinge die Versorgung mit dem Notwendigsten sehr gut und es werden bis spät in die Nacht mit allen Stakeholdern Gespräche geführt, wie diese Herausforderungen bestmöglich bewältigt werden können und weitere Maßnahmen und Projekte im Laufe dieser Woche folgen.

„Thomas Rack hat sich schon in der Pandemie als Koordinator der Test- und Impfstraßen sehr bewährt. Seine Erfahrungen und seine guten Kontakte zum Roten Kreuz – wo er auch im Bezirkskommando vertreten ist – prädestinieren ihn geradezu für diese Aufgabe“, gibt es von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer Vorschusslorbeeren. Rack ist zudem vom Roten Kreuz auch im Flüchtlings-Erstquartier in der Raxgasse in Wiener Neustadt in der Organisation tätig.

