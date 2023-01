Autofahrer von Blitzeis überrascht: Unfälle endeten glimpflich

Werbung

"Fallende Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit in Bachnähe führten Samstagfrüh zu einer Blitzeisbildung auf der B55 bei Thomasberg", berichtete die Plattform "Einsatzdoku". Zwei Fahrzeuge wären daraufhin in diesem Bereich von der Fahrbahn in den Graben geschlittert.

Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Für die Fahrzeugbergung eilte die FF Wiesfleck herbei. Außerdem war die Straßenmeisterei mit dem Streuwagen im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.