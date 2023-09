Endgültig geschlossen: Neuer Pächter für „Grüner Baum“ gesucht

Es ist eine Hiobsbotschaft für die Gemeinde Thomasberg und die gesamte Region: Nachdem der Pächter des Gasthofs „Grüner Baum“, Roland Gauss, bereits mit Mai auf einen Teilbetrieb umgestellt hatte, ist seit dem vorigen Sonntag endgültig Schluss: Das Traditionsgasthaus, das vor allem für seinen Saal inklusive Bühne geschätzt wurde, ist dauerhaft geschlossen. Das bestätigt auch Gauss selbst, will zu den Hintergründen vorerst aber nicht näher Stellung nehmen. Für den Teilbetrieb ab Mai (geöffnet war nur sonn- und feiertags sowie bei Feierlichkeiten) waren vor allem gesundheitliche Gründe ausschlaggebend, auch die Personalsituation hatte mitgespielt.

Die Gemeinde, Eigentümerin des Betriebs, sucht nun fieberhaft nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. „Wir haben schon bisher viel Geld für das Gasthaus in die Hand genommen und würden das selbstverständlich auch künftig tun“, sagt Bürgermeister Engelbert Ringhofer. Und sein Stellvertreter Heinz Schwarz (ebenso ÖVP) ergänzt: „Die Unterstützung steht auf jeden Fall!“

Roland Gauss sei man für seine über 20-jährige Tätigkeit dankbar, sagt der Ortschef: „Unter der Woche ist der Betrieb oft weniger stark, dafür ist am Samstag und Sonntag umso mehr los. Um das zu stemmen, braucht man aber auch entsprechendes Personal“, so Ringhofer, der auch die hohen Energiekosten als Erschwernis anführt. Nun wolle man nach einem neuen Pächter oder einer Pächterin suchen: „Und wir hoffen, dass wir erfolgreich sind“, so Ringhofer.